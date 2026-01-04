El Alimerka Oviedo Baloncesto se crece ante los adversidades con una exhibición defensiva frente el Fibwi Palma (83-64)

El Alimerka Oviedo Baloncesto se llevó frente a Fibwi Palma una victoria mucho más complicada de lo que pareció en el tramo final, con el partido roto, con una renta que llegó a ser de 29 puntos para los azules a poco más de cinco minutos del final. Lo hizo en otro gran día en el Palacio de los Deportes, al que acudieron 4.497 espectadores.

La batalla se había ganado antes y había sido a base de la que debe ser la seña de identidad de este equipo, la defensa, que consiguió tumbar la resistencia de Fibwi Palma, un recién ascendido que llegaba a Oviedo con siete victorias, las mismas que tiene ahora el equipo asturiano, siendo una de las revelaciones de este curso en Primera FEB.

La puesta en escena del OCB fue espectacular, aprovechando cualquier circunstancia para correr, defendiendo con una intensidad brutal y encima con un acierto increíble, con Calvin Hermanson encendido. El estadounidense anotó cinco triples en ese primer parcial que concluyó con un 29-14 que resumía bien lo sucedido.

Las cosas se complicaron mucho para el conjunto asturiano en el segundo cuarto por varias razones. Fibwi Palma subió su intensidad defensiva, cortocircuitó el ataque de Oviedo, que fue más espeso. El mérito del equipo de Javi Rodríguez fue mantener el tono defensivo, no dejarse arrastrar por los malos ataques, lo que le permitió mantenerse siempre por encima en el marcador.

El problema llegó con la lesión de Calvin Hermanson tras un bloqueo de Smith. La acción fue tremenda y dejó al estadounidense varios minutos tumbado en la pista, sin moverse, hasta que fue inmovilizado y retirado en camilla. Del pabellón se fue al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), desde donde informaron de que el golpe que se llevó en el cuello no reviste mayor gravedad. En lo deportivo, se sumaba la pérdida de Hermanson a la baja de Lobaco, que no pudo participar en este encuentro por un golpe.

Palacio de los Deportes de Oviedo, partido de Primera FEB Alimerka Oviedo Baloncesto-Fibwi Palma / Mario Canteli

Que los tiros ya no entraran como entraban, que el OCB tuviera a sus dos mejores tiradores lesionados no fue razón para que el equipo asturiano siguiera defendiendo a un nivel estratosférico y prácticamente sacara de la cancha a su rival en el segundo tiempo. La dirección de Dan Duscak, el temple de Townes, una nueva clase magistral de Alonso Faure, el mejor Copes del curso y del trabajo de todos llevó a que la diferencia creciera y creciera ante un Fibwi Palma frustrado, que se fue del partido incapaz de encontrar vías de anotación hasta el tramo final, en el que Vázquez empezó a meter todos los triples que intentó y consiguió así maquillar un poco el marcador.

Hubo tensión en este partido y un enfrentamiento entre los técnicos Javi Rodríguez y el primer entrenador de Fibwi, Pablo Cano, cuando se produjo la lesión de Calvin, y con el segundo del conjunto insular al final del choque. Ni de una ni de otra parte se quiso hacer comentario alguno a lo que sucedió.

El Alimerka Oviedo afronta ahora otro reto, el domingo (18:00) en la cancha de Gipuzkoa, uno de los equipos más en forma de la categoría. Lo hace con un equilibrio entre victorias y derrotas que le posiciona muy bien en la pelea por la permanencia y le sitúa en la lucha por jugar el play-off de ascenso.