El Alimerka Oviedo Baloncesto se crece ante los adversidades con una exhibición defensiva frente el Fibwi Palma (83-64)
El equipo asturiano arrasa a su rival en la segunda parte y suma una nueva victoria, la séptima, lo que le impulsa en la clasificación | Calvin Hermanson tuvo que ser trasladado al hospital con un golpe en el cuello y evoluciona favorablemente
El Alimerka Oviedo Baloncesto se llevó frente a Fibwi Palma una victoria mucho más complicada de lo que pareció en el tramo final, con el partido roto, con una renta que llegó a ser de 29 puntos para los azules a poco más de cinco minutos del final. Lo hizo en otro gran día en el Palacio de los Deportes, al que acudieron 4.497 espectadores.
La batalla se había ganado antes y había sido a base de la que debe ser la seña de identidad de este equipo, la defensa, que consiguió tumbar la resistencia de Fibwi Palma, un recién ascendido que llegaba a Oviedo con siete victorias, las mismas que tiene ahora el equipo asturiano, siendo una de las revelaciones de este curso en Primera FEB.
La puesta en escena del OCB fue espectacular, aprovechando cualquier circunstancia para correr, defendiendo con una intensidad brutal y encima con un acierto increíble, con Calvin Hermanson encendido. El estadounidense anotó cinco triples en ese primer parcial que concluyó con un 29-14 que resumía bien lo sucedido.
Las cosas se complicaron mucho para el conjunto asturiano en el segundo cuarto por varias razones. Fibwi Palma subió su intensidad defensiva, cortocircuitó el ataque de Oviedo, que fue más espeso. El mérito del equipo de Javi Rodríguez fue mantener el tono defensivo, no dejarse arrastrar por los malos ataques, lo que le permitió mantenerse siempre por encima en el marcador.
El problema llegó con la lesión de Calvin Hermanson tras un bloqueo de Smith. La acción fue tremenda y dejó al estadounidense varios minutos tumbado en la pista, sin moverse, hasta que fue inmovilizado y retirado en camilla. Del pabellón se fue al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), desde donde informaron de que el golpe que se llevó en el cuello no reviste mayor gravedad. En lo deportivo, se sumaba la pérdida de Hermanson a la baja de Lobaco, que no pudo participar en este encuentro por un golpe.
Que los tiros ya no entraran como entraban, que el OCB tuviera a sus dos mejores tiradores lesionados no fue razón para que el equipo asturiano siguiera defendiendo a un nivel estratosférico y prácticamente sacara de la cancha a su rival en el segundo tiempo. La dirección de Dan Duscak, el temple de Townes, una nueva clase magistral de Alonso Faure, el mejor Copes del curso y del trabajo de todos llevó a que la diferencia creciera y creciera ante un Fibwi Palma frustrado, que se fue del partido incapaz de encontrar vías de anotación hasta el tramo final, en el que Vázquez empezó a meter todos los triples que intentó y consiguió así maquillar un poco el marcador.
Hubo tensión en este partido y un enfrentamiento entre los técnicos Javi Rodríguez y el primer entrenador de Fibwi, Pablo Cano, cuando se produjo la lesión de Calvin, y con el segundo del conjunto insular al final del choque. Ni de una ni de otra parte se quiso hacer comentario alguno a lo que sucedió.
El Alimerka Oviedo afronta ahora otro reto, el domingo (18:00) en la cancha de Gipuzkoa, uno de los equipos más en forma de la categoría. Lo hace con un equilibrio entre victorias y derrotas que le posiciona muy bien en la pelea por la permanencia y le sitúa en la lucha por jugar el play-off de ascenso.
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Esto es lo que cobrarán los profesores asturianos al empezar a percibir la subida salarial que arrancaron al Principado tras las huelgas
- En peligro los dos mayores programas de blindados de Indra en Asturias, tras admitir el Supremo un recurso de Santa Bárbara
- Máxima alerta en las carreteras asturianas: hay alto riesgo de aludes por la 'nevadona' que la Aemet prevé para Reyes
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve