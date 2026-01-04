Asturias logra dos triunfos emocionantes
La selección cadete femenina derrota a Extremadura (51-53) y la infantil masculina en la prórroga a Cantabria en el inicio del CESA
N. L.
Dos victorias en los partidos de la mañana, con altas dosis de emoción, y dos derrotas en los de la tarde es el balance de la primera jornada de Asturias en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de baloncesto. El choque cadete femenino contra Extremadura se resolvió por un apuradísimo 51-53 tras una igualdad extrema. Un triple de Carmen Rosa Fernández en el último minuto colocó el 50-53 que resultó decisivo.
También ganó el combinado infantil masculino, 64-69 a Cantabria, y con mayor emoción si cabe, ya que hubo que recurrir a la prórroga. Tras irse al descanso en desventaja (25-19), Asturias reaccionó y ya se veía ganadora cuando los cántabros empataron el partido en la última jugada. La prórroga fue favorable a la selección asturiana, dirigida por Martín Álvarez.
Más concluyentes fueron las derrotas. En cadete masculino, Canarias impuso su favoritismo (45-83), mientras que en infantil femenino fue Navarra el verdugo de las asturianas (60-44).
