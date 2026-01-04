La condición del Avilés para dejar de salir a uno de sus jugadores
Los blanquiazules no tienen en sus planes de salida de Quicala, por el que pedirán dinero
El mercado avanza en el Avilés y, además de movimientos de entrada, con el fichaje de Christian Rivera a punto de cerrarse, durante los próximos días podrían darse alguna salida. Para inscribir al centrocampista gijonés el club blanquiazul tiene que dar, al menos, una baja senior, ya que no se pueden superar los dieciocho jugadores de más de 23 años en plantilla.
Uno de los nombres que más interés están levantando en los últimos días es Quicala. El extremo quiere tener más minutos y el Ibiza, equipo de Primera Federación, ha preguntando por sus servicios, aunque por el momento el Avilés mantiene cerrada la puerta de salida. Solo una buena oferta económica podría hacer que los blanquiazules dejasen salir al futbolista, que en el partido de ayer ante el Ourense tuvo participación en la segunda mitad. A día de hoy parece que su salida está descartada.
Tras ser la gran sensación del verano, con grandes partidos en pretemporada, Quicala ha pasado a ser uno de los principales revulsivos del Avilés. El extremo suma cinco titularidades en los quince partidos que ha disputado, acumulando 550 minutos en los que ha anotado dos goles. Ahora mismo parece que es el tercer extremo del equipo por detrás de Cayarga y Raúl Hernández.
