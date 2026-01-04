Dani Vidal, tras la derrota del Avilés ante el Ourense: "En la segunda parte dejamos de competir"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, lamentó la derrota de su equipo ante el Ourense, un partido su equipo tuvo dos caras. "Me voy dolido", reconoció el catalán, que evitó hablar de Christian Rivera, próximo fichaje blanquiazul, aunque mostró su confianza en que "tras el mercado invernal saldremos reforzados". Estas fueron sus palabras.

Análisis del partido

"Saco conclusiones malas, no pueden ser de otra manera. Podía esperar un partido igualado, sobre todo por el césped, que limita mucho lo que puedes hacer. No lo utilizo como excusa, porque creo que en la primera parte nos adaptamos bien. Hemos arriesgado poco por dentro, jugamos mucho por fuera y cargamos el área. Me fastidia que en el segundo tiempo, sin una explicación, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo bien. No hubo cambios, empezamos igual que en la primera mitad, pero dejamos de hacer las cosas bien, de ganar segundas jugadas y jugar hacia adelante. Me voy dolido por eso, creo que es difícil entrar tan bien como lo hicimos, con una primera parte de mérito, pero en la segunda parte ellos han estado mejor".

Los cambios

"Hemos intentado ajustar y meter más músculo en el centro del campo juntando a Gete y Kevin Bautista, para tener más solidez. El Ourense cambió y pasó de jugar con un mediapunta y un punta a juntar dos delanteros, por eso juntamos a Adri Gómez a los centrales. En todo lo individual nos lo han ganado. Hemos intentado mover cosas, como lo de colocar a Quicala por fuera, pero tuvimos una cantidad de centros muy altas que no pasaron del primer palo, que era una consigna que les había dado. El único que pasó al segundo palo fue el gol de Javi Cueto".

La segunda parte

"Cuando el campo te condiciona tanto a que el juego sea tan dividido, o cuando pierdes en lo individual, es evidente que no puedes salir de tu campo. El mayor error que hemos tenido en la segunda parte fue dejar de competir como lo hicimos en la primera mitad. En partido así saber competir es vital para sacar algo positivo".

El segundo gol.

"Espero que esa acción no vuelva a suceder".

El terreno de juego.

"No va a servir de excusa, pero con el campo así se juega a otro deporte. Te tiras toda la semana entrenando un plan de partido que, cuando llegas aquí, no puedes ejecutar".

El Avilés nunca gana al Ourense.

"Hay equipos que se te dan mejor o peor, la valoración de la temporada sigue siendo la misma. Hoy nos vamos fastidiados porque creo que podíamos haber sacado mucho más de aquí".

El mercado invernal.

"He tenido experiencias de todo tipo. Confío plenamente en la dirección deportiva. Soy muy optimista, me transmiten que se mueven muy bien en el mercado de invierno, que es un mercado diferente y difícil, y seguro que saldremos reforzados"

Christian Rivera.

"Estoy al tanto de que ha habido conversaciones con él, pero desconozco si ya es oficial o no es oficial. Por respeto a los jugadores que actualmente están en la plantilla, no me gustaría hablar de jugadores que a día de hoy no son oficialmente parte del club, porque sería una falta de respeto".