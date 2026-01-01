Un debut real: las memorias del estreno de la selección asturiana femenina hace ya 50 años

En pocos meses se cumplirá medio siglo del debut de la selección asturiana absoluta de fútbol femenino, que ha vuelto recientemente a la actividad después de veintiocho años. El vallisoletano Manolo Badás, en su condición de vocal de la Federación Asturiana de Fútbol, fue designado por el entonces presidente Guillermo Méndez Coto como responsable del fútbol femenino. Ocupó el cargo entre 1982 y 1986. Tenía bagaje en el fomento del fútbol entre mujeres: había sido uno de los organizadores del oficioso primer Campeonato de Asturias de fútbol femenino, disputado en la temporada 1971-72, con cinco clubes participantes y triunfo del equipo gijonés Camisas Ike.

Además, a Badás le avalaba su pasado como entrenador de distintos equipos —entre ellos el Sporting y el Real Avilés—. Apostó por la formación de jóvenes jugadoras y por la creación de una selección asturiana femenina absoluta. Para ello nombró como primera seleccionadora a Rosa María Tuya, entrenadora entonces del club decano del fútbol femenino asturiano, Las Piezas de Sama, un equipo que comenzó a disputar partidos en 1956.

El primer encuentro de la selección asturiana femenina se jugó en Gijón, en el campo de Santa Cruz, el 26 de abril de 1986, ante unos ochocientos espectadores que dejaron 80.000 pesetas de recaudación. Las jugadoras seleccionadas se prepararon durante quince días en Mareo a las órdenes de Rosa María Tuya, aunque de poco sirvió: Asturias cayó 1-4 ante la selección gallega, más rodada y con mayor experiencia. La alineación asturiana fue: Anuska; Candi, Toña Is, Marta (Carmen II), Carmen I; Toñi (Miriam), Ángeles (Covi), Melina; Ana, Merce y Dolores. Arbitró el encuentro Jorge Antuña, asistido por Cadavieco y Suárez, y los goles fueron obra de Melina —primer tanto de la historia de la selección—, Aurora, Geli y, por partida doble, Lis Franco.

Tras aquel partido, la selección continuó con su faceta formativa, con entrenamientos frecuentes en los campos de La Morgal y encuentros ante equipos de fútbol base masculino. En 1988, con la llegada de Manuel Vega-Arango a la presidencia de la Asturiana, Manolo Badás sustituyó a Rosa María Tuya como seleccionador, cargo que mantuvo hasta bien entrada la década de los noventa, siendo relevado posteriormente por Richard.

En 1990, de nuevo con el respaldo de Vega-Arango, Badás impulsó la Escuela de Fútbol Femenino, con sede en Roces, y dirigida por él mismo. El proyecto contó con Valentín Piquero, Tati Valdés, Quini Saldaña y Jaime Cuesta como profesores y asistentes, pero la salida de Vega-Arango de la presidencia federativa provocó el fin de los cursos.

El principio del final de la selección absoluta llegó, sin embargo, con un éxito. En la temporada 1996-97 logró clasificarse para la fase final del Campeonato de España, que se disputó en Lloret de Mar, tras ser subcampeona en el sector nacional celebrado en Oviedo. La victoria por 1-0 ante la selección valenciana clasificó a las asturianas por detrás de la selección catalana. Las jugadoras convocadas por Richard fueron: Natalia, Tatiana, Curri, Patricia y Ana Belén (Guillén); Toña Is, Susi, Chipi, Iia y Belén (Tradehi); Lorena, Montse, Susana, Alicia e Iciar (Sporting de Gijón) y Dulce y Conchi (Luarca).

Aquel equipo contaba con una veterana Toña Is, entonces con 31 años, que llegaría a ser la primera mujer en dirigir una selección española, la Sub-17. Asturias quedó encuadrada con las selecciones de Navarra y País Vasco, pero la derrota ante las navarras por 4-1 frustró cualquier opción de clasificación. Navarra volvió a ser verdugo en la temporada 1997-98, con un 3-0 en Motrico que dejó sin opciones a vascas y asturianas. Aún se disputó, en diciembre de 1997, un último partido —ya intrascendente— ante el País Vasco, que cerró el ciclo con otra derrota.

Desde 1999, las selecciones femeninas del Campeonato de España pasaron a limitar su edad y se transformaron en Sub-25. Veintiocho años después, la selección asturiana volvió a jugar, esta vez con mucha más repercusión mediática y de la mano de la prestigiosa entrenadora Montse Tomé.