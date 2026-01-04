Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Fibwi Palma

Mario Canteli

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Fibwi Palma

Mario Canteli

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

El Alimerka Oviedo Baloncesto logra una importante victoria ante el Fibwi Palma, con 4.497 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de la capital del Principado. Un triunfo que le mete en puestos de play-off. Lo peor del partido fue la lesión de Calvin Hermanson, que se quedó unos minutos tendido en el parqué y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al HUCA, donde se le hicieron pruebas que descartaron que tuviera nada grave.

