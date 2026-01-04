Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras ganar al Fibwi Palma: "Hemos estado excelsos, salvo los últimos minutos"

Javi Rodríguez compareció en rueda de prensa más serio de lo que se podía esperar por la victoria ante Fibwi Palma. El gallego tuvo sus más y sus menos con el cuerpo técnico rival, aunque ninguna de las dos partes quiso comentar lo sucedido, pero su enfadó se debió más a cierto relajamiento de sus jugadores en los cinco últimos minutos, algo que le molestó mucho.

"Contento por la victoria, por cómo ha sido el devenir del partido, excepto los últimos minutos, cómo hemos entendido lo que teníamos que hacer, excepto los últimos minutos, cómo hemos jugado en ataque y en defensa, con que nivel de intensidad, de energía, de dureza, menos los últimos minutos, así que contento por la victoria, menos los últimos minutos en los que nos hemos equivocado", comenzó diciendo el técnico de Oviedo.

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Fibwi Palma / Mario Canteli

En cuanto a la lesión de Hermanson y las pruebas que descartan que sea muy grave, Javi dijo que esa es "la mejor noticia" del partido. "Ha ido al hospital, le han hecho un tac, por lo que entiendo que en esa jugada flopping no hubo, está bien, estamos contentos por él después de verlo tumbado en el suelo que fue una imagen bastante aterradora", añadió.

Para Javi su equipo fue "superior todo el partido menos al final". En el segundo cuarto, cuando Fibwi se acercó, fue "con todos los respetos más demérito nuestro que mérito de ellos, hemos hecho tiros malos, perdido balones absurdos, dejado jugar a un equipo que llevaba siete victorias, no hay que olvidarlo, y creer que podían ganar, pero en la segunda parte hemos vuelto a defender, hemos hecho un partido muy bueno defensivamente", comentó.

El gallego justificó su enfado por el final del choque: "No porque Vázquez metiera triples, sino por nuestra mentalidad, tenemos que jugar al 100% todas las jugadas, no somos tan buenos como para no jugar siempre al 100%. Estoy muy contento por la victoria, hemos jugado muy bien, la afición ha llenado el Palacio, Calvin no tiene nada, Dan solo tiene una brecha, así que contento por cómo hemos jugado, pero nuestro baloncesto tiene que ser durante los 40 minutos. Teníamos una oportunidad de hacer 40 minutos excelsos y nos hemos conformado con 35".

Javi Rodríguez aseguró que tal y como están pueden "ganar a cualquiera, trabajamos para ello", pero que también "tenemos que ser realistas, en cualquier momento podemos tirar a la basura el trabajo que hemos hecho, como nos sucedió en Zamora".