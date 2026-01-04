Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: un portero amarga al Covadonga y el Llanera se aleja al frente de la clasificación

La jornada de Tercera Federación en Asturias dejó pocas sorpresas, pero una de ellas, sin ser un resultado llamativo, fue el empate sin goles del Covadonga que permite al Llanera seguir afianzándose en el primer puesto de la clasificación, el que otorga el ascenso de manera directa. A continuación, crónicas, puntuaciones y valoración de todos los partidos de la jornada.

El Avilés Stadium, sin acierto ante el Titánico

AVILÉS STADIUM, 0-TITÁNICO, 0 Avilés Stadium: Chechu Grana (2), Chechu Suárez (2), Edu Guerra (1), Josín Remuñán (1), Bryan (2), Guardado (1), Borja López (2), Bango (2), Pelayo Cuesta (1), Mario López (2) y David Heres (2). Cambios: Kian (2) por David Heres, min. 71. Marcos Noya (1) por Borja López, min. 82. Titánico: Damián (2), Álex García (1), Álvaro Díaz (2), Barbón (2), Lele (1), Joan Vilches (2), Jairo Vidal (1), Laine (2), Samu Armayor (2), Mati (1) y Pablo Fernán (1). Cambios: Eloy Ordóñez (1) por Jairo Vidal, min. 74. Sergio (1) por Pablo Fernán, min. 79. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó a los locales Bryan, David Heres y Mario López, y a los visitantes Álvaro Díaz, Joan Vilches y Damián. Muro de Zaro: unos 210 espectadores.

JOSÉ IGNACIO, Avilés

El Avilés Stadium y el Titánico empataron sin goles en el Muro de Zaro en un encuentro cerrado y de pocas ocasiones.

Las más claras llegaron en la segunda mitad y fueron para los locales, que se volcaron en busca de los tres puntos. Primero, un tanto anulado por fuera de juego a Mario López y, poco después, en el minuto 78, con un penalti cometido por Damián sobre Bryan cuando este ya se iba. Sin embargo, Josín Remuñán trató de ajustar demasiado su lanzamiento y lo envió directamente fuera.

Tras este reparto de puntos, ambos equipos se mantienen en la zona baja. Los avilesinos, aún con un pequeño margen respecto al descenso, mientras que el Titánico sigue penúltimo.

Álex González amarga la mañana al Covadonga

El meta del Llanes detiene dos penaltis para dejar su portería a cero y alejar del liderato a los carbayones

COVADONGA, 0-LLANES, 0 Covadonga: Buru (1), David (1), Adrián Trabanco (1), Aitor Elena (1), Miguel (2), Míchel Secades (1), Xurde (1), Nino (1), Pablo Tineo (2), Álex Arias (2) y Guille Cueto (1). Cambios: Álvaro (1) por Buru, min. 39. Vicente (2) por Pablo Tineo, min. 62. Toquero (2) por Nino, min. 62. Bauti (1) por Xurde, min. 62. Llanes: Álex (3), Pedro Bayón (2), Iván (1), Wade (2), Pablo Álvarez (1), Bamba (1), Borja (1), Landry (1), Saúl (1), Richi (1) y Álvaro (1). Cambios: Ferreira (1) por Saúl, min. 63. Arturín (1) por Landry, min. 65. Mundaka (1) por Wade, min. 65. Javi Huerta (s.c.) por Borja, min. 85. Árbitro: Fernández Blanco (Avilés). Amonestó a los locales Xurde y Bauti, y a los visitantes Iván, Borja, Mundaka y Álex. Álvarez Rabanal: unos 200 espectadores.

A. ARANGO, Oviedo

El Covadonga pinchó ante el Llanes en un encuentro en el que dispuso de infinitud de ocasiones, pero el meta rival, Álex González, le amargó la mañana. Un resultado difícil de digerir para los de David González, que se alejan hasta los cinco puntos del líder Llanera.

Hasta dos penaltis detuvo González para dejar su portería a cero y que los suyos sumasen un punto. En el primero, justo antes del descanso, adivinó las intenciones de Álex Arias. El segundo, tras el paso por los vestuarios, también se lo detuvo a Míchel Secades. El encuentro dejó dos noticias: la positiva, que Toquero volvió a los terrenos más de un año después; la negativa, la lesión del meta local Buru, que tuvo que ser trasladado al HUCA por una luxación en su hombro izquierdo.

El Praviano gana un partido sin apenas ocasiones

PRAVIANO, 1-COLUNGA, 0 Praviano: Ali (2); Gavadián (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Luis Nuño (2), Fer Villar (2), Argüelles (2), Tomás (3), Alecs (2) y Carlos (2). Cambios: Del Oso (2) por Alecs, min. 60; Pastur (2) por Carlos, min. 60; Iza (2) por Tomás, min. 72; Gayol (s.c.) por Luis Nuño, min. 88; Marqueta (s.c.) por Argüelles, min. 88. Colunga: Delgado (2); Nacho (2), Saúl (2), Rodrigo (2), Abel (2), Alejandro (2), Nicolás (2), Miguel (2), David (2), Guillermo (2) y Pedro (2). Cambios: Diego (2) por Nacho, min. 64; Rodrigo López (2) por Nicolás, min. 72; Nelson (s.c.) por Guillermo, min. 84. El gol: 1-0, min. 19: Tomás. Árbitro: Iglesias Alcantarilla (Gijón). Amonestó a los locales Oriol y Dani Lara, y al visitante Saúl. Santa Catalina: 250 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

El Praviano se impuso por la mínima al Colunga en el campo de Santa Catalina en un partido en el que los locales llevaron la iniciativa durante la mayor parte del encuentro. El conjunto local mantuvo el control del juego y apenas concedió ocasiones a su rival. El único tanto del partido llegó en el minuto 19, cuando Tomás finalizó una acción ofensiva del Praviano para batir a Delgado y adelantar a su equipo en el marcador. Tras el gol, el desarrollo del juego se mantuvo con dominio local y pocas llegadas claras por parte del Colunga. El Colunga intentó reaccionar con sustituciones, pero sus aproximaciones carecieron de continuidad y peligro.

El Sporting Atlético regresa al play-off

El filial rojiblanco, gracias a los tantos de Bruno y Oyón, comienza el año con un serio triunfo ante el San Martín y vuelve a los puestos de promoción

San Martín, 0-Sporting Atlético, 2 San Martín: Enol (1), Vega (1), Javi Revuelta (1), Jota (1), Jairo (1), David (2), Felipe (2), Aitor (1), Pelayo (2), Biforcos (2) y Charly (1). Cambios: Yago (1) por Javi Revuelta, min. 46. Baragaño (1) por Jota, min. 56. Marco (1) por Jairo, min. 56. Álvaro Tena (1) por Charly, min. 56. Pimentao (1) por Pelayo, min. 70. Sporting Atlético: Gerard Moreno (1), Iker Martínez (2), Mancha (1), Marcos Fernández (2), Adrián Sancho (1), Álex Diego (2), Loki (2), Mata (2), Enol Prendes (1), Bruno (2) y Lucas Ferreras (2). Cambios: Carlos Hernández (1) por Mancha, min. 65. Samuel Montes (1) por Marcos Fernández, min.65. Josmel (1) por Loki, min. 71. Oyón (2) por Bruno, min. 71. Pablo Sánchez (1) por Lucas Ferreras, min. 80. Goles: 0-1, min. 20: Bruno. 0-2, min.77: Oyón. Árbitro: Valdés Díaz (Oviedo). Amonestó al visitante Enol Prendes. El Florán: Unos 200 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio

El Sporting Atlético empezó el año de la mejor forma posible: con tres puntos importantes que le permiten regresar a los puestos de play-off a Segunda Federación. El conjunto rojiblanco cuajó un serio encuentro para vencer 0-2 al San Martín gracias a los tantos de Bruno y Oyón, uno en cada mitad.

El equipo de Samu Baños dominó el encuentro desde el inicio y en una de sus primeras aproximaciones tiró de eficacia para anotar el gol. Bruno, algo escorado, se sacó de la manga un remate cruzado que sorprendió a Enol para poner el 0-1 en el marcador. Y, sin mucho tiempo para digerirlo, el filial rojiblanco pudo ampliar la ventaja con un cabezazo de Marco que se estrelló en el travesaño. A la media hora, el San Martín tuvo la más clara en un buen contraataque en el que David, en el mano a mano, no pudo batir a Moreno. Su remate raso se fue ligeramente desviado, en lo que hubiese significado el empate.

Tras el paso por los vestuarios, el Sporting hizo más notorio su dominio ante un San Martín al que cada vez le costaba salir más de su propio campo. Loki obligó a intervenir al meta local y el acoso sportinguista seguiría hasta que llegó el tanto de la sentencia. Enol paró el remate de Mata y el más oportunista fue Oyón, que aprovechó el rechace muerto dentro del área pequeña para marcar a placer.

Tras ese tanto, el San Martín ya no fue capaz de llegar al área rival y los visitantes gestionaron cómodamente la renta para llevarse la victoria y dejar su portería a cero. Un triunfo importante que, unido a la derrota del Siero, les permite regresar a los puestos de promoción de ascenso.

Lenense y L’Entregu empatan en un partido sin chispa ofensiva

LENENSE, 0-L’ENTREGU, 0 Lenense: Diop (2); Jorge (3), Tall (3), Yago Delgado (2), Simón (2), Dani Pérez (1), Pablo Naredo (1), Dani Suárez (1), Pablo Sánchez (2), Lucas Rodríguez (1) y Vicente Carreño (1). Cambios: Álex Abril (1) por Pablo Naredo, min. 67; Izan (2) por Dani Pérez, min. 67; Momo (1) por Vicente Carreño, min. 67; Korka (s.c.) por Lucas Rodríguez, min. 79; Pelayo Paíno (s.c.) por Dani Suárez, min. 83. L’Entregu: Gonzalo Ardura (2); Carlos Figar (3), Aly (2), Cristian Ferreiro (3), Mateo Casas (2), Jorge Somiedo (1), Diego Pereira (2), Borja Vicente (2), Fran Álvarez (2), Mario Canal (1) y Berto Arias (s.c.). Cambios: Javi Gutiérrez (2) por Berto Arias, min. 13; Kike (1) por Diego Pereira, min. 67; Pablo Rodríguez (s.c.) por Borja Vicente, min. 81; Nacho Brañanova (s.c.) por Mateo Casas, min. 81. Árbitro: Méndez Navi (colegio de Avilés). Amonestó a Simón y Lucas Rodríguez, por el Lenense, y a Borja Vicente, por L’Entregu. El Sotón: 120 espectadores.

Dani Ruiz, Pola de Lena

Lenense y L’Entregu se repartieron los puntos tras un encuentro marcado por la igualdad y la escasez de ocasiones claras. El Lenense llevó la iniciativa en los primeros compases. El conjunto visitante vio mermadas sus opciones ofensivas con la lesión de Berto Arias a los trece minutos. Ninguno de los dos equipos encontró continuidad en ataque y el marcador no se movió.

Navarro y Ceares firman las tablas en un encuentro con pocas ocasiones

NAVARRO, 1-CEARES, 1 Navarro: Mateo (2), Javi (1), Pablo (1), Sergín (1), Fredo del Río (2), Adrián (2), Jacobo (2), Raúl (1), Quiro (1), Álvaro (1) y Josín (1). Cambios: Hugo (1) por Sergín, min. 66. Albertín (1) por Jacobo, min. 66. Castro (1) por Raúl, min. 75. Welly (s.c.) por Pablo, min. 83. Luisao (s.c.) por Javi, min. 83. Ceares: Nacho (1), Zuazua (1), Felgueroso (1), Pelayo (2), Mateo (1), Juan Steven (2), Sandoval (2), Ferreiro (2), Pedro (1), Erasmo (2) y Carlos (1). Cambios: Nistal (1) por Mateo, min. 46. Madeira (1) por Erasmo, min. 46. Layman (1) por Carlos, min. 61. Otero (s.c.) por Pedro, min. 78. Enol (s.c.) por Juan Steven, min. 88. Goles: 0-1, min. 16: Erasmo. 1-1, min. 35: Fredo, de penalti. Árbitro: Álvaro González (Nalón). Amonestó a los locales Pablo y Sergín y al visitante Carlos. Tabiella: Unos 200 espectadores.

RUIZ, Avilés

Navarro y Ceares firmaron las tablas en un encuentro con dos partes muy diferenciadas. En la primera apenas hubo aproximaciones al área, pero las pocas que hubo acabaron en gol. Juan Steven lideró un contraataque para el Ceares y le brindó en bandeja el tanto a Erasmo, que solo tuvo que empujarla. La respuesta no tardaría en llegar, con un penalti claro de Felgueroso sobre Quiro que Fredo transformó.

En el segundo tiempo fue mejor el Ceares, pero no fue capaz de llegar con claridad al área rival y el marcador no se movió. Un punto que sabe mejor al Navarro, que se mantiene dos puntos por encima del descenso.

El Caudal coge impulso a costa de un Siero que sale del play-off

Acerete, en su debut, y Oladipupo le dieron los tres puntos a los mierenses en El Bayu

SIERO, 1-CAUDAL, 2 Siero: Aitor (2), Donate (2), Robert (2), Martín (1), Nacho (1), Gamarra (1), Nico (2), Dani (2), José Santullano (1), Carlos Figaredo (1) y Noé (1). Cambios: Edu (1) por José Santullano, min. 46. Juan (1) por Noé, min. 46. Aitor Ferrero (1) por Martín, min. 66. Medori (1) por Nico, min. 79. Caudal: Pablo Díez (1), Mario (1), Antuña (1), Kike Fanjul (2), Montequín (2), Jairo Cárcaba (2), Acerete (2), Borja Rodríguez (1), Agus Porto (1), Sergio Ordóñez (1) y Oladipupo (2). Cambios: Claudio Medina (2) por Jairo Cárcaba, min. 65. Diego Boza (1) por Montequín, min. 75. Albuquerque (s.c.) por Acerete, min. 88. Goles: 0-1, min. 19: Acerete. 1-1, min. 39: Nico. 1-2, min. 71: Oladipupo. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Amonestó a los locales José Santullano y Medori, y a los visitantes Antuña y Claudio. El Bayu: unos 600 espectadores.

Jaime Río, Pola de Siero

El Caudal Deportivo se impuso al Siero en un duelo directo en la lucha por los puestos de play-off. Un triunfo importante con el que los mierenses recortan puntos a la segunda plaza.

El Bayu, pese al frío, presentó un gran ambiente en sus gradas en lo que fue el debut de Cristian Acerete como delantero caudalista. Durante los primeros compases ninguno de los dos equipos dominaba con claridad, pero fueron los mierenses los que golpearon primero. Fue precisamente el ex delantero del Sporting el que recibió en la frontal del área, se giró y clavó el balón en la escuadra tras un gran lanzamiento. Tras el tanto, el Siero mejoró hasta que encontró el premio del empate. En una falta botada desde muy lejos, Medori ganó la disputa aérea y Nico remató solo desde dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y poner las tablas antes del descanso.

Al inicio de la segunda mitad no hubo muchas ocasiones, pero el Caudal volvió a demostrar su pegada. Oladipupo fue el más listo de la clase y apareció en el segundo palo para poner el 1-2 que a la postre sería definitivo. El tanto fue un jarro de agua fría para el Siero, que estuvo a punto de conceder el tercero tras un desajuste defensivo. Acerete buscó su doblete con un remate que se fue fuera por poco y, justo después, Oladipupo estrelló su cabezazo en el larguero.

Se había salvado el Siero que, aún así, no fue capaz de llegar con claridad al área caudalista en los últimos compases. La ocasión más peligrosa fue a través de Juan, cuyo remate se fue rozando el travesaño.

Un triunfo importante para el Caudal en su lucha por el ascenso y que le permite tener cierto colchón respecto al sexto, ya fuera de la promoción. Por su parte, el Siero, una de las revelaciones de la temporada, sale del play-off y se queda a dos puntos del Sporting Atlético. n

El Llanera consigue la victoria en Tuilla antes del descanso

Los locales recortaron en la segunda parte por medio de Monasterio, pero no lograron el empate

TUILLA, 1-LLANERA, 2 Tuilla: Pascali (2); Mateo (2), Cotelo (3), Milou (1), Galo (2), Diego (2), Robert (3), Monasterio (3), Said (2), Kang (1) y Mariscal (2). Cambio: Sergio (2) por Mateo, min. 45. Llanera: Benítez (3); Mikel Busto (3), Otía (2), Traoré (2), Estébanez (2), Dani González (2), Romaric (1), Dani Corgo (1), Viti (3), Dominique (2) y Álex Solís (1). Cambios: Longo (1) por Álex Solís, min. 70; Izan (s.c.) por Estébanez, min. 81; Vaamonde (s.c.) por Viti, min. 89. Goles: 0-1, min. 18: Mikel Busto. 0-2, min. 45: Estébanez. 1-2, min. 79: Monasterio. Árbitro: Hernández Cortina. No mostró cartulinas. El Candín: 250 espectadores.

Carly, Tuilla

El Llanera estuvo mejor situado en el primer tiempo y llegó con más claridad al área. Abrió el marcador en el minuto 18 tras un saque de esquina, con gol de Mikel Busto. El 0-2 llegó al filo del descanso, en el 45, en una contra del Llanera bien definida por Estébanez, que finalizó solo ante Pascali. Además, el guardameta del Tuilla realizó una buena parada a un remate de Romaric en una de las ocasiones visitantes.

En la segunda parte cambió el partido con un Tuilla más incisivo y volcado en ataque, con bastantes llegadas. La más clara fue un remate de Kang que obligó a Benítez a una gran intervención. El 1-2 llegó en el minuto 79, tras una buena asistencia de Diego a Monasterio, que anotó por alto tras tocar el balón en el portero. Con el marcador ya ajustado, el Tuilla lo intentó hasta el final en busca del empate, pero no obtuvo premio.

El Mosconia decide en la segunda parte en Santa Cruz

Nnoshiri abrió el marcador visitante en el minuto 55 y Juan sentenció en el 81 en un partidoante el Gijón Industrial igualado y con pocas ocasiones

Mon Cano, Gijón

GIJÓN INDUSTRIAL, 0-MOSCONIA, 2 Gijón Industrial: Nico (2); Quintín (1), David (1), Joaquín Peña (1), Illán (1), Tomi (1), Luciano (1), Del Río (1), Héctor (1), Álvaro (1) y Adrián Berredo (1). Cambios: Ángel (1) por Adrián Berredo, min. 62; Borja Prieto (1) por Illán, min. 71; Kiku (s.c.) por Del Río, min. 85; Iza (1) por Tomi, min. 85. Mosconia: Víctor (2); Berlanga (1), Espina (2), Jandro (1), Nizo Arce (1), Sergio Ríos (1), Carlos Gil (2), Borja Alonso (2), Palacio (1), Nnoshiri (3) y Morcillo (3). Cambios: Javi Pereda (1) por Raúl Bebe, min. 69; Juan (1) por Carlos Cid, min. 69; Isma (s.c.) por Sergio Ríos, min. 80; Cris (s.c.) por Jandro, min. 80; Campomanes (s.c.) por Espina, min. 85. Goles: 0-1, min. 55: Nnoshiri. 0-2, min. 81: Juan. Árbitro: Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó a Héctor, Del Río y Adrián por el Gijón Industrial, y a Jandro por el Mosconia. Santa Cruz: 200 espectadores.

Primer partido del año 2026 en Santa Cruz, con mucho en juego para ambos equipos, para el Industrial por salir de la zona de descenso y para el Mosconia por mantenerse en los puestos altos de la clasificación. El encuentro se desarrolló con igualdad y alternancias, sin un dominador claro durante gran parte del primer tiempo.

El Mosconia avisó primero con una falta lanzada por Sergio Ríos desde la frontal que salió desviada. El Industrial respondió con una llegada por banda derecha que no encontró rematador. El juego transcurrió con ritmo, pero sin ocasiones claras, con ambos equipos bien ordenados atrás.

Tras el descanso, el Mosconia dio un paso adelante y empezó a llegar con más frecuencia al área local. En el minuto 55 llegó el primer gol del partido, tras una buena jugada por banda izquierda que terminó con un centro al área y el remate de Nnoshiri desde el segundo palo para batir a Nico.

Con el marcador en contra, el Gijón Industrial intentó reaccionar y adelantó líneas, pero se encontró con una defensa visitante bien plantada. El Mosconia supo manejar los tiempos del partido y en el 81 marcó el gol decisivo de la victoria firmado por Juan.

El choque finalizó con victoria visitante, en un partido competido y con pocas ocasiones, que se decidió en la segunda parte.