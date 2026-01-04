El Langreo araña un valioso empate en Salamanca

El UP Langreo sumó un punto en su visita a El Helmántico tras empatar ante el Salamanca UDS (1-1), en un encuentro con dos partes diferenciadas. El conjunto local fue superior en el primer tiempo y se marchó al descanso con ventaja, mientras que el equipo langreano mejoró tras la reanudación y logró la igualada.

El partido comenzó con una fase inicial equilibrada, con ambos equipos disputándose la posesión del balón. El Langreo avisó primero a los seis minutos en una acción a balón parado botada por Álex Menéndez, que Ojeda remató dentro del área, marchándose el balón fuera por poco. Poco después, en la primera llegada clara del Salamanca, el conjunto charro abrió el marcador. Aimar centró desde la derecha y Tomi, dentro del área, superó a Adrián Torre con un remate alto. El guardameta Adrián Torre volvió a ser decisivo antes del descanso con una buena parada a un disparo lejano de Alba.

Tras el descanso, el Langreo introdujo cambios y mostró una actitud más ofensiva. Los de Pablo Acebal ganaron presencia en campo contrario y comenzaron a someter al Salamanca. El empate llegó en el minuto 55, cuando Pablo Pérez firmó el 1-1 tras una buena acción ofensiva. Poco después, el propio delantero estuvo cerca de marcar el segundo, pero Jonvi evitó el gol con una buena intervención.

El dominio visitante se acentuó con el paso de los minutos. Lucas estrelló un potente disparo en el larguero y, más tarde, Benavente y Omar Álvarez dispusieron de una doble ocasión, pero no encontraron portería. El Salamanca apenas inquietó en esta fase, con un remate de Aimar que se marchó fuera.

En el tramo final, el Langreo siguió buscando el triunfo y, ya en el descuento, Jonvi volvió a ser decisivo para evitar el segundo tanto visitante. El encuentro concluyó con empate, reflejando la superioridad local en la primera mitad y la reacción asturiana tras el descanso.