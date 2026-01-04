El Lealtad compite, pero se queda sin premio desde los once metros ante la Gimnástica

El CD Lealtad de Villaviciosa encajó una derrota por 2-1 en su visita al campo municipal de La Albuera ante la Gimnástica Segoviana, en un encuentro equilibrado que se decidió en la segunda parte con un gol de penalti. El conjunto asturiano ofreció una buena imagen, pero se quedó sin premio y pasa a ocupar la última posición de la clasificación con diez puntos.

El partido comenzó con igualdad y con un Lealtad bien ordenado, que supo frenar las primeras llegadas del conjunto local. Con el paso de los minutos, la Gimnástica Segoviana incrementó su presencia ofensiva y empezó a generar peligro por las bandas. Fruto de ese dominio llegó el 1-0 en el minuto 14, en una acción por el costado izquierdo que terminó con un disparo cruzado de Marc Tenas tras varios rechaces dentro del área.

El gol no descompuso al equipo visitante, que trató de ganar protagonismo con el balón y adelantar líneas. A pesar de no generar ocasiones claras, el conjunto maliayés mantuvo el orden y fue creciendo con el paso de los minutos. Al filo del descanso, Jaime aprovechó una acción ofensiva para establecer el empate y llevar el 1-1 al marcador al término de la primera parte.

Tras el descanso, el técnico local introdujo un cambio con la entrada de Ivo para reforzar el centro del campo. La Gimnástica salió con mayor intensidad y pronto volvió a ponerse por delante gracias a un penalti que transformó Fer Llorente en el minuto 53. A partir de ahí, el Lealtad intentó reaccionar y buscó alternativas desde el banquillo con varias sustituciones.

El conjunto asturiano trató de llevar la iniciativa en el tramo final, pero se encontró con un rival sólido en defensa que supo cerrar espacios y minimizar las opciones visitantes. Los acercamientos del Lealtad no se tradujeron en ocasiones claras y el marcador ya no se movió.

Al final, derrota ajustada para el Lealtad de Villaviciosa, que compitió con seriedad en Segovia pero que sin embargo regresó sin puntos y queda como colista tras la disputa de la jornada.