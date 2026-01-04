Un Marino sin gol se complica la vida (0-1)

Marino: Dennis (1); Berto González (2), Somolinos (1), Pedro Orfila (1), Guaya (2), Talarn (1); Íñigo Villaldea (2), Pelayo Pérez (1); Marcos Bravo (1), Fofana (1) y Basurto (2). Cambios: Óscar Fernández (1) por Talarn, min. 73. Chus Ruiz (1) por Pelayo Pérez, min. 73. Borja Álvarez (1) por Orfila, min. 80. Atlético Astorga: Diego Llamazares (1); Jesu (2), Miguel Manso (1), Jonatan Lopes (2), Dani Ceinos (3); Nistal (1), Albertín (2), Ivi Vales (2), Adrián Álvarez (1); Ayoub (1) y Mario Sánchez (1). Cambios: Álex Ribeiro (1) por Adrián Álvarez, min. 46. Peláez (1) por Ayoub, min. 61. Jorge Selles (1) por Miguel Manso, min. 61. Cervero (1) por Mario Sánchez, min. 80. El gol: 0-1, min. 45+2: Dani Ceinos. Árbitro: Daniel Pastoriza (comité gallego). Amonestó por parte local a Íñigo Villaldea, y a los visitantes Ayoub, Miguel Manso y Nistal. Miramar: unos 450 espectadores.

El Marino de Luanco no pudo comenzar con buen pie el nuevo año tras sufrir su tercera derrota consecutiva y sigue negado en casa, donde solo ha logrado dos victorias en nueve jornadas disputadas.

La primera mitad tuvo muy poco fútbol. El conjunto local lo intentó con un disparo desviado de Marcos Bravo y con otro de Íñigo Villaldea que, tras tocar en un defensa, se fue a córner. La mejor ocasión fue del Marino en el minuto 41 en un pase de Íñigo sobre Basurto cuyo pase atrás lo remató Fofana fuera en una ocasión manifiesta de gol. Y en el tiempo añadido, el colegiado señaló una inexistente falta en la frontal del área que ejecutó Dani Ceinos por encima de la barrera y Dennis no logró evitar el gol del Astorga. Fue un premio excesivo para el poco bagaje ofensivo de ambos equipos.

Tras el descanso, el Marino salió bien al partido y disfrutó de sus mejores minutos con un remate fuera de Íñigo Villaldea en el minuto 50 en el área pequeña y con una jugada en el 57 del propio Íñigo cuyo pase atrás lo remató Talart alto. En el minuto 73 un disparo de Basurto lo paró el meta Diego.

Y en el minuto 75 un disparo de Somolinos con la izquierda, lo despejó un defensa y el guardameta Diego desvió a córner. El Marino no paró de insistir, pero estuvo negado en sus remates y apenas fue capaz de disparar entre los tres palos de la portería visitante. En el minuto 84, un centro de Berto desde la derecha lo tocó Fofana e Íñigo remató desviado con la izquierda. Un minuto después el meta local Dennis evitó el 0-2 tras un remate de cabeza del delantero Cervero que desvió el meta local evitando que el balón se colara por la base del poste.

En el minuto 86 llegó la jugada que reflejó el partido, con un Marino que tenía llegada pero no tiraba entre los tres palos: Íñigo llegó a la línea de fondo y su pase atrás lo remató alto Basurto en una nueva llegada local con nulo acierto.

En definitiva, el Marino está inmerso en una mala racha de resultados, negado cara al gol, y el Astorga se limitó a aprovecharse de una acción a balón parado y defender el resultado después.