Pleno de derrotas de las selecciones en su debut en el Nacional

Asturias no pudo comenzar de la forma deseada su andadura en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de balonmano que comenzó en el día de ayer en Cataluña. Los cuatro equipos que se estrenaron cayeron derrotados, la mayoría por resultados muy ajustados.

Los primeros en jugar fueron las selecciones infantiles, y ambas perdieron por la mínima ante la selección gallega. La masculina cayó por 29-30 de una forma cruel, con un tanto en el último segundo, mientras que la femenina lo hizo por 21-22.

También en la máxima categoría de la competición, los cadetes, que contaron con ventaja en el marcador durante buena parte de la primera mitad, sucumbieron contra Andalucía, por 27-33.

Por último, los juveniles, en la Copa de España, nada pudieron hacer al salir derrotados por 32-17, de nuevo, ante la selección gallega, el gran verdugo para el Principado. Hoy será el debut de la selección cadete femenina, contra Galicia, y de la juvenil femenina, que hará lo propio ante Aragón.