Pleno de derrotas de las selecciones en su debut en el Nacional
Los dos equipos infantiles caen por la mínima ante el mismo rival, Galicia
Asturias no pudo comenzar de la forma deseada su andadura en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de balonmano que comenzó en el día de ayer en Cataluña. Los cuatro equipos que se estrenaron cayeron derrotados, la mayoría por resultados muy ajustados.
Los primeros en jugar fueron las selecciones infantiles, y ambas perdieron por la mínima ante la selección gallega. La masculina cayó por 29-30 de una forma cruel, con un tanto en el último segundo, mientras que la femenina lo hizo por 21-22.
También en la máxima categoría de la competición, los cadetes, que contaron con ventaja en el marcador durante buena parte de la primera mitad, sucumbieron contra Andalucía, por 27-33.
Por último, los juveniles, en la Copa de España, nada pudieron hacer al salir derrotados por 32-17, de nuevo, ante la selección gallega, el gran verdugo para el Principado. Hoy será el debut de la selección cadete femenina, contra Galicia, y de la juvenil femenina, que hará lo propio ante Aragón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- La polémica en la recta final de la San Silvestre de Oviedo, explicada por los protagonistas: 'Me trataron de loco
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo