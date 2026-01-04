El presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto brinda con la plantilla para que continúen los éxitos en 2026: "Seguid haciendo historia"

Como, al contrario del dicho, todo lo que podía salir bien está saliendo mejor, el presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto, Fernando Villabella, brindó ayer con los componentes de la plantilla, técnicos, auxiliares y directivos por un 2026 que continúe por la senda del éxito. El equipo ha estrenado el remozado Palacio de los Deportes con un éxito aplastante de público, rozando los cinco mil espectadores, que espera continuar hoy en el primer partido del año, a partir de las 12.30 contra el Fibwi Palma.

"Oviedo no es una ciudad con gran tradición de baloncesto, por lo que estáis haciendo historia. Continuad haciendo historia", instó Villabella tras el último entrenamiento antes del partido. El ambiente distendido habitual en los brindis de año nuevo se vio reforzado por la buena dinámica del equipo, que ha ganado tres de los cuatro últimos partidos, entre ellos los dos últimos en casa. "Seguid ganando. Estaba pensando en toda la gente que viene aquí cada quince días, más de 5.000 personas. Este brindis es para ellos, tenemos que mantener esa cantidad de aficionados viniendo aquí, eso es lo importante este nuevo año", señaló el presidente.

En lo estrictamente deportivo, Javi Rodríguez, el entrenador, podrá en principio contar con todos sus efectivos para el encuentro de este mediodía. Enfrente, un Fibwi Palma que, pese a ser un recién ascendido, ocupa puestos de play-off con un balance de siete triunfos por seis derrotas, uno más que el OCB.