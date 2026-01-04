El Vetusta sigue intratable: gana a un histórico y sigue en la pelea por el ascenso directo (1-2)

Numancia: Joel Jiménez (1); Alain García (0), Danese (1), De Frutos (1), Carlos Gutiérrez (0), Fermín (1); Moustapha (1), Cristian Delgado (1), Álex Gil (1), Jony (1) y Juancho (1). Cambios: Néstor (0) por Carlos Gutiérrez, min. 46. Jannick (1) por Cristian Delgado, min. 46. Marcos Sánchez (1) por Álex Gil, min. 63. Dani García (1) por Alain García, min. 63. Berto (1) por Moustapha, min. 66. Real Oviedo Vetusta: Miguel Narváez (2), Lamine (1), Espinosa (3), Marco Esteban (2), Martín (2), Arturo Arribas (1), José Luis Pereda (1), Castrillejo (1), Berzal (2), Menéndez (2) y Joaquín Delgado (1). Cambios: Lucas Antañón (1) por Castri, min. 46. De la Hera (1) por Joaquín Delgado, min. 76. Pelayo (1) por Guille Berzal, min. 76. Adrián López (1) por Martín, min. 76. Diego Tejón (1) por Arturo Arribas, min. 81. Goles: 0-1, min. 38: Carlos Gutiérrez, en propia puerta. 0-2, min. 59: Joaquín Delgado. 1-2, min. 77: Jony. Árbitro: Masip Vidal (comité catalán). Expulsó con roja directa al visitante Dieguito. Amonestó a los locales Alain García, Juancho y Dani García, y al visitante Castri. Nuevo Los Pajaritos: 2.123 espectadores.

El Real Oviedo Vetusta firmó una victoria de mérito en Los Pajaritos al imponerse por 1-2 a un Numancia que apretó hasta el final, pero que se encontró con un filial azul serio, solidario y muy comprometido en el trabajo defensivo. Un triunfo que permite a los de Roberto Aguirre seguir terceros, a tan solo un punto del Deportivo Fabril, que marca el ascenso directo a Primera Federación.

Los ovetenses dejaron claras sus intenciones desde el arranque, saliendo con velocidad y buscando transiciones rápidas. A los cinco minutos, Castrillejo lo intentó con un disparo cruzado que no encontró portería. El Numancia respondió por mediación de Juancho, que recorrió en solitario medio campo antes de finalizar sin acierto. El Vetusta siguió insistiendo a la contra y Berzal volvió a generar peligro tras ceder a Castrillejo, cuyo remate se marchó demasiado cruzado.

Con el paso de los minutos, el filial azul fue asentándose, bien sostenido por un Narváez siempre atento y seguro bajo palos. El premio llegó en el minuto 38, cuando Berzal, casi desde el banquillo local, puso un centro al área pequeña que Carlos Gutiérrez terminó introduciendo en su propia portería.

Tras el descanso, el Numancia dio un paso al frente y buscó con más insistencia la portería rival, pero se topó con una defensa visitante muy firme, con Espinosa firmando un partido soberbio. Álex Gil tuvo la más clara para los locales al plantarse solo ante Narváez, pero no logró definir.

En el minuto 59, Joaquín no perdonó al ver portería y amplió la ventaja para los ovetenses. El partido cambió de escenario con la expulsión de Dieguito Menéndez, que obligó al Vetusta a replegarse y amplificar su trabajo defensivo al quedarse con diez jugadores durante más de media hora.

A partir de ahí, el filial azul tiró de oficio, orden y ayudas constantes para proteger su ventaja, pero los locales aún no habían dicho la última palabra. El gol de Jony, tras centro de Fermín, dio emoción al tramo final, pero no impidió que el equipo asturiano sellara su segunda victoria consecutiva, reforzando sensaciones y confianza. El Vetusta comienza el año igual de bien que acabó el anterior, con el sueño del ascenso intacto.