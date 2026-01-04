Un viejo conocido regresa a El Molinón: de ex a pieza imprescindible en el Málaga
Carlos Dotor vuelve al estadio rojiblanco como uno de los jugadores más destacados en el despertar del club andaluz
A. M.
Carlos Dotor regresa este mediodía a El Molinón convertido en un jugador imprescindible para el Málaga, club donde se ha asentado en Segunda División. El centrocampista madrileño, de 24 años, se ha consolidado en el centro del campo del conjunto andaluz y empieza a demostrar el potencial que le hizo destacar en La Fábrica, la cantera del Real Madrid, hasta el punto de convertirse en una de las inversiones más importantes del Celta de Vigo para su proyecto en Primera División. Dotor ha sido una de las grandes apuestas de Juan Funes desde su promoción al banquillo tras el cese de Pellicer, entrenador que nunca le entregó un papel protagonista.
El despegue del equipo boquerón —“seguramente ahora el más en forma de la categoría”, como reconoció el pasado viernes el técnico del Sporting, Borja Jiménez— ha llegado con el excentrocampista rojiblanco como indiscutible en la medular. Será titular en su vuelta a Gijón, adonde llegó en el invierno de 2025 como una de las operaciones de mayor riesgo de la dirección deportiva que entonces lideraba Gerardo García, que asumió su fichaje tras rescindir antes con el Oviedo, el eterno rival, donde no tuvo protagonismo en la primera vuelta. Dotor pasó de puntillas por el Sporting, con un papel discreto e incapaz de ganarse la titularidad con Rubén Albés primero, ni después con Garitano.
Con Dotor en el once, el Málaga encadena cinco partidos consecutivos sin perder en competición regular y llega a El Molinón en clara línea ascendente (tres victorias y dos empates en los últimos cinco encuentros de Liga). La afición blanquiazul ha pasado de cuestionar su llegada a ensalzar, en el último mes, sus actuaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- La polémica en la recta final de la San Silvestre de Oviedo, explicada por los protagonistas: 'Me trataron de loco
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo