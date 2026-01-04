Un viejo conocido regresa a El Molinón: de ex a pieza imprescindible en el Málaga

Carlos Dotor regresa este mediodía a El Molinón convertido en un jugador imprescindible para el Málaga, club donde se ha asentado en Segunda División. El centrocampista madrileño, de 24 años, se ha consolidado en el centro del campo del conjunto andaluz y empieza a demostrar el potencial que le hizo destacar en La Fábrica, la cantera del Real Madrid, hasta el punto de convertirse en una de las inversiones más importantes del Celta de Vigo para su proyecto en Primera División. Dotor ha sido una de las grandes apuestas de Juan Funes desde su promoción al banquillo tras el cese de Pellicer, entrenador que nunca le entregó un papel protagonista.

El despegue del equipo boquerón —“seguramente ahora el más en forma de la categoría”, como reconoció el pasado viernes el técnico del Sporting, Borja Jiménez— ha llegado con el excentrocampista rojiblanco como indiscutible en la medular. Será titular en su vuelta a Gijón, adonde llegó en el invierno de 2025 como una de las operaciones de mayor riesgo de la dirección deportiva que entonces lideraba Gerardo García, que asumió su fichaje tras rescindir antes con el Oviedo, el eterno rival, donde no tuvo protagonismo en la primera vuelta. Dotor pasó de puntillas por el Sporting, con un papel discreto e incapaz de ganarse la titularidad con Rubén Albés primero, ni después con Garitano.

Con Dotor en el once, el Málaga encadena cinco partidos consecutivos sin perder en competición regular y llega a El Molinón en clara línea ascendente (tres victorias y dos empates en los últimos cinco encuentros de Liga). La afición blanquiazul ha pasado de cuestionar su llegada a ensalzar, en el último mes, sus actuaciones.