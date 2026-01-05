Las cadetes baten al anfitrión y están en cuartos del CESA

La selección cadete asturiana, liderada por una brillante Lucía Corral, se impuso a la de Aragón (44-54), anfitriona, para acabar primera de su grupo y entrar en los cuartos de final del Campeonato de España de selecciones autonómicas (CESA), donde le espera el poderoso equipo de la Comunidad Valenciana. La alegría se desbordó en el equipo asturiano, que dominó todo el partido con 22 puntos de Corral, tras haber batido por la mañana a Ceuta (61-11).

Los infantiles no fueron capaces de emular el éxito y perdieron contra Aragón por 87-53, tras imponerse asimismo a Ceuta (55-4). Las infantiles lucharon pero perdieron contra Aragón (48-61) y los cadetes cerraron la fase de grupos con una derrota ante Andalucía (98-47) y un triunfo contra Melilla (89-55).