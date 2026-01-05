Las cadetes baten al anfitrión y están en cuartos del CESA
Lucía Corral, la más destacada del equipo asturiano en el triunfo ante Aragón
N. L.
La selección cadete asturiana, liderada por una brillante Lucía Corral, se impuso a la de Aragón (44-54), anfitriona, para acabar primera de su grupo y entrar en los cuartos de final del Campeonato de España de selecciones autonómicas (CESA), donde le espera el poderoso equipo de la Comunidad Valenciana. La alegría se desbordó en el equipo asturiano, que dominó todo el partido con 22 puntos de Corral, tras haber batido por la mañana a Ceuta (61-11).
Los infantiles no fueron capaces de emular el éxito y perdieron contra Aragón por 87-53, tras imponerse asimismo a Ceuta (55-4). Las infantiles lucharon pero perdieron contra Aragón (48-61) y los cadetes cerraron la fase de grupos con una derrota ante Andalucía (98-47) y un triunfo contra Melilla (89-55).
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Esto es lo que cobrarán los profesores asturianos al empezar a percibir la subida salarial que arrancaron al Principado tras las huelgas
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve