La gran hazaña del portero del Llanes, que detiene dos penaltis ante el Cova: “Lo tenía bastante controlado”

Si el Llanes pudo rascar un punto del Álvarez Rabanal el pasado domingo fue, en gran medida, gracias a la labor de su portero Álex González. El arquero langreano fue el jugador más destacado no solo del encuentro, sino de toda la jornada: paró dos penaltis, se hizo grande en tres mano a mano y salvó a los suyos en incontables ocasiones para dejar su portería a cero. "Fue uno de los mejores partidos de mi vida", reconoce.

El Llanes sufrió especialmente en los primeros minutos. Hasta tres claras ocasiones tuvo Guille Cueto, aunque todas tuvieron el mismo final: un Álex González que se hacía grande bajo palos. "Fue importante empezar con buenas sensaciones", comenta, aunque su momento más destacado llegaría justo antes del descanso, cuando detuvo su primer penalti. "A mi gente les digo que es suerte, pero lo tenía bastante controlado. Voy con los deberes hechos y con mucha información de mis rivales", confiesa González, que ya le había parado una pena máxima al Cova el año pasado.

Esta vez fue a Álex Arias (la anterior a Nino), que lo tiró abajo a la derecha y se encontró con la estirada del meta del Llanes. "Sabía que Álex aguanta mucho, le esperé y le fui ahí". Un impulso anímico antes del descanso que tuvo que refrendarlo al poco de arrancar la segunda mitad. "Me gusta hablar mucho con el rival y en el segundo le dije a Nino que lo tirase él. Cuando cogió el balón Secades lo tuve claro desde el principio: lo iba a parar", explica. Y así fue. Secades lo tiró a la izquierda y, de nuevo, Álex González dijo no. "¿Que si alguna vez había parado dos penaltis? No, la verdad es que nunca me habían pitado dos penaltis en contra", destaca.

El Llanes, recién ascendido a Tercera Federación, ha demostrado su nivel puntuando en plazas difíciles como Mareo o el Álvarez Rabanal y la situación es buena en lo clasificatorio. Los de Chisco se encuentran en la zona media, a cuatro puntos de la promoción y doce por encima de los puestos de descenso, pero Álex González se muestra ambicioso con el objetivo de los suyos de cara a esta segunda vuelta. "Este año el Llanes va a acabar en puestos de play-off. Lo digo ya a falta de varios meses. Vamos a empezar a puntuar más y a llegar más arriba. Tenemos una plantilla que es de promoción", zanja el meta.