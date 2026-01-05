El HC Coruña se retira de la OK Liga y tendrá que indeminizar al eNe Oposiciones
El Hockey Club Coruña, inmerso en una gravísima crisis económica e institucional, notificó a la Federación Española de Patinaje su retirada de la OK Liga. Pasará a jugar en categoría autonómica, sus resultados serán anulados y tendrá que indemnizar a los equipos que ya se desplazaron a La Coruña para jugar esta temporada, caso del eNe Oposiciones CP Mieres.
