Primeros dos triunfos de Asturias en el Nacional

Las juveniles, tras perder el primero, empatan el segundo partido de la jornada

Selección infantil masculina: de pie, por la izquierda, Aida (médico), Patricia, Nicolás, Matías, Martín, Sergio (entrenador), Johan (entrenador), Álvaro, Hugo, Lucas, Rubén y los delegados, Sandra y Kiko. Agachados: Beltrán, David, Nel, Enol, Darío, Hugo, Manuel, Tony, Guillermo y Mario. | FBMPA

N. L.

Oviedo

El equipo juvenil masculino, que venció por 29-26 a Cantabria gracias al impulso de Edgar, el internacional Jorge Martínez y Pablo Fernández, y el cadete femenino, que hizo lo propio por 30-20 ante Baleares, lograron las primeras victorias asturianas en el CESA de balonmano que se está celebrando en Cataluña. Martina Franco hizo seis goles para las cadetes, que con anterioridad habían perdido frente a Galicia pese a los seis goles de Claudia Toledo.

Por su parte, las juveniles, en segunda categoría, empataron ante Cantabria (25-25) con 10 goles de Paula Morilla, después de caer ante Aragón (24-33).

Los otros tres equipos, todos ellos de primera categoría, tienen complicado mantenerse tras sus derrotas. Los cadetes perdieron por 30-43 ante Aragón, que se mostró superior. En cuanto a los infantiles, el equipo femenino perdió contra Canarias por 34-24 antes de enfrentarse hoy a Cataluña. El masculino también fue derrotado, 29-33 a manos de Castilla-La Mancha, pese a los 14 goles de Álvaro Olcina.

