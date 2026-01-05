Rivera, el último en cruzar la "Y" del fútbol asturiano: estos son los jugadores que han vestido la camiseta del Sporting, Oviedo y Avilés

Christian Rivera ya es blanquiazul. El centrocampista gijonés se ha convertido de manera oficial en el primer fichaje invernal del Avilés, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El asturiano firma hasta final de temporada, pero antes de volver a vestirse de corto seguirá un plan específico para su puesta a punto, algo que se alargará durante las próximas semanas. Rivera se une así al selecto club de jugadores que han defendido la camiseta de los tres principales equipos del fútbol asturiano.

El primero en defender las zamarras de Oviedo, Sporting y Avilés fue el avilesino Manuel Robledo. En la 50/51 jugó un encuentro en el Oviedo, el que midió a los azules ante el Gimnástico de Tarragona un 29 de abril de 1951. Posteriormente, tras irse al Plus Ultra madrileño, regresó a Asturias para enrolarse en el Avilés, donde estuvo medio año hasta que el llamó el Sporting. Acabó su carrera defendiendo al equipo de su ciudad.

Sus pasos los siguió, unos años después, un vecino suyo, Juan Valdés. El avilesino arrancó su carrera en el Ensidesa para pronto irse al Sporting, con el que debutó en Primera División. Su estancia en Gijón fue corta. Tras volver al Ensidesa, pasó por el Getafe Deportivo y el Recreativo de Huelva hasta unirse al Oviedo, con el que te tuvo cierto protagonismo en Segunda División. Su carrera la terminó en el Avilés, con el que jugó en la antigua Segunda B.

Nacho García, avilesino también, debutó en el Avilés para, después de unos buenos años en Segunda B, marcharse al filial del Sporting. Su debut en el primer equipo rojiblanco se produjo en la 98/99. Tras su paso por El Molinón hizo las maletas para irse al Ourense y al Cartagena. Regresó a Asturias de la mano del Oviedo, donde estuvo dos años hasta el descenso azul a Tercera.

El más conocido

El más conocido de este club es Miguel Ángel López-Cedrón, actual presidente del Llanera. El ovetense inició su carrera en el Sporting, con el que llegó a debutar en Primera, aunque gran parte de su carrera la hizo en Segunda. Tras fichar por Numancia y Elche regresó a Asturias para enrolarse en el Oviedo. Antes de retirarse en el Llanes estuvo dos campañas jugando en el Suárez Puerta.

El último en completar la "Y" del fútbol asturiano fue Jairo Álvarez. El castrillonense debutó con 16 años en el Oviedo en Segunda División para, posteriormente, pasarse al bando rojiblanco. Tras una dilatada carrera por Segunda B, colgó las botas en el Avilés, con el que descendió a Tercera.

Ahora, Rivera se une a este selecto club, aunque habrá que esperar para verle luciendo la camiseta del Avilés. Por lo pronto, el talentoso centrocampista asturiano ya se entrena con sus compañeros. Hay muchas esperanzas puestas en él.