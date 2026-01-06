Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El anhelo en el pasado mercado de fichajes del Avilés que ahora es la batuta del Pontevedra, próximo rival blanquiazul

El mediocentro, que ya jugó en el conjunto avilesino, fue una de las opciones que barajó Miguel Linares para reforzar la medular

Vidorreta, en un entrenamiento con el Pontevedra. | @PONTEVEDRACFSAD

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

Uno de los nombres que protagonizó el verano del Avilés fue el de Ander Vidorreta. El centrocampista fue uno de los deseos de Miguel Linares, director deportivo blanquiazul, pero, a pesar del interés avilesino, el pivote decidió unirse al Pontevedra. El vasco es ahora la batuta del conjunto de Edu Bermúdez, jugando casi todos lo minutos en los que ha estado disponible.

Cabe recordar que, antes de dar el salto a Primera Federación, Vidorreta defendió la camiseta del Avilés. Lo hizo en la temporada 2021-22, cuando disputó 32 encuentros, sumando más de 2.600 minutos. Finalmente, tras el no de Vidorreta, Linares acabó firmando a Adri Gómez, uno de los jugadores que más está destacando durante este curso en el Avilés.

