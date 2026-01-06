Asturias, a la Copa de España de Balonmano

La última jornada de la primera fase de los Campeonatos de España de balonmano (CESA), que se celebran hasta el jueves en distintas localidades catalanas, confirmó el paso de la selección asturiana a la Copa de España, el segundo nivel de la competición, tras producirse tres descensos de categoría: el del cadete masculino y los dos equipos infantiles.

El cadete masculino cayó ayer ante Galicia (41-31) en un partido sin apenas opciones, mientras que los infantiles masculinos cedieron frente a la potente Cataluña (48-27), resistiendo únicamente durante la primera mitad. Más cerca estuvo la sorpresa en el infantil femenino, que llegó a dominar a Cataluña —gran favorita al título— hasta los minutos finales, antes de caer por un ajustado 25-22.

En el capítulo positivo, el cadete femenino superó con claridad a La Rioja (36-27) y aseguró su presencia en la Copa. También lograron una contundente victoria las juveniles, que se impusieron al combinado riojano por 44-16 en la segunda categoría. Por su parte, el juvenil masculino, ya en la Copa de España, venció igualmente a La Rioja (35-31) en un encuentro que controló de principio a fin.