Las cadetes asturianas pierden ante Valencia en el Nacional de Baloncesto (79-29)

Asturias vivió una jornada intensa en el Campeonato de España que se disputa en Zaragoza, con resultados dispares en las categorías de base. En la categoría cadete femenina, la Comunidad Valenciana impuso su superioridad ante el Principado desde el salto inicial y dejó el partido encarrilado muy pronto, con un 17-2 de salida que marcó el tono de la tarde. La presión, el control del rebote y la velocidad de las valencianas fueron demasiado para un combinado asturiano que no encontró continuidad ni en ataque ni en la transición defensiva.

Al descanso el guion ya estaba escrito (34-10) y, lejos de aflojar, Valencia mantuvo el mismo nivel tras el paso por vestuarios, ampliando la renta con parciales de 21-6 y 24-13 para cerrar el encuentro con un contundente 79-29. En números, la diferencia fue total: Valencia firmó 25/64 en tiros de campo y 23/30 en libres, mientras que Asturias se quedó en 12/63 y apenas 2/8 desde la línea. Además, las valencianas dominaron el rebote con claridad (52 por 33) y movieron bien el balón (13 asistencias).

En el apartado individual, por Asturias, el faro ofensivo fue Panola Fernández, autora de 11 puntos, en una jornada dura ante un rival que jugó con ritmo de candidata y no concedió un solo minuto de respiro.

En infantil femenina, la selección asturiana logró un triunfo muy trabajado ante Cantabria (66-63) en un duelo igualado que se decidió por pequeños detalles.

En infantil masculina, el equipo no pudo con Navarra (48-57), en un encuentro en el que los navarros marcaron el ritmo y supieron gestionar su ventaja. Y en cadete masculina, Extremadura se mostró superior y se llevó el partido con claridad por 80-53, en una tarde complicada para los asturianos ante un rival con más acierto y continuidad.