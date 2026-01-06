Habla la amenaza asturiana del Pontevedra, próximo rival del Avilés: "El Suárez Puerta se me da bien, ojalá ayude con un gol"

Miguel Cuesta es uno de los nombres propios del Pontevedra, próximo rival del Avilés. El gozoniego, que apenas contó con protagonismo a principio de temporada, ha conseguido dar un puñetazo sobre la mesa, convirtiéndose en un titular indiscutible desde el mes de noviembre. Tras un año con la camiseta gallega tras haber fichado en el pasado mercado invernal procedente del Marino, ahora el ariete será una de las principales amenazas del cuadro granate, que, como el Avilés, es una de las revelaciones de la temporada.

-Para usted, siendo gozoniego, el encuentro de este sábado tiene que ser especial.

-La verdad que sí. Volver a casa y jugar en Asturias siempre es especial, lo coges con más ganas. Además, irán mi familia y mis amigos. Y no solo eso, somos dos recién ascendidos que estamos haciendo dos grandes campañas. Va a ser un partido muy bonito y complicado.

-El Avilés y el Pontevedra son, como dice, los dos equipos revelación de la temporada en Primera Federación.

-Creo que, a principio de curso, nadie contaba con que ninguno de los dos equipos iba a estar tan arriba a estas alturas. No creo que sea casualidad. Somos dos equipos aguerridos y trabajadores, eso vale mucho.

-¿Cuáles son las claves de este Pontevedra?

-Va a sonar a topicazo, pero una de las claves es el buen ambiente que se respira en el vestuario. Además, somos un equipo muy competitivo, no damos ningún balón por perdido. Siempre estamos todos enchufados y peleamos a muerte por el compañero. Es nuestra seña de identidad. Esta temporada, salvo en la derrota contra el Tenerife, no hemos estado fuera de ningún partido en ningún momento. No nos desconectamos. Y, aunque no tenemos nombres en plantilla muy conocidos, hay jugadores con mucho talento.

-En el pasado mercado invernal hizo las maletas para irse al Pontevedra desde el Marino. ¿Qué balance hace de su primer año en el club gallego?

-Ha sido un año muy positivo. Vine a un Pontevedra que estaba liderando el grupo 1 de Segunda Federación y participé en el ascenso con varias buenas actuaciones. Este año es verdad que me costó entrar, pero ante el Castilla tuve mi primera titularidad y desde noviembre he estado siempre en el once inicial. Estoy muy contento tanto en la ciudad como en el equipo, me identifico mucho con ambos.

-Llama la atención su evolución durante este curso. Hasta el encuentro ante el Madrid Castilla no había jugado ningún minuto, pero ahora suma dos meses siendo un indiscutible. ¿Cuál es el punto de inflexión para conseguir ese cambio?

-No hay un punto exacto como tal, la clave fue el trabajo en el día a día. Soy el mismo jugador que empezó la pretemporada, estoy a un nivel similar, pero he sido muy pesado a la hora de trabajar duro todos los días. Al final, de tanto insistir, me dieron la oportunidad de demostrar mi valía en el verde.

-Hace unas semanas, ante el Arenas de Getxo, anotó su primer tanto en Primera Federación. ¿Sería especial, siendo del Marino, meter el segundo en el Suárez Puerta?

-Hombre, siempre hay un poco de rivalidad, más si eres de Luanco como yo. Además, el Suárez Puerta se me suele dar bien. Lo que tengo ganas es de ayudar al equipo y, si es a través de un gol, mucho mejor.

-¿Tiene un ojo puesto en el Marino?

-Eso siempre. Empezaron muy bien. Sergio Sánchez es un entrenador que me encanta, yo lo tuve en su primera etapa en el Marino y soy muy de él. Ahora están en mala dinámica, pero para mí los resultados no dicen la verdad de lo que se ve en el campo. Creo firmemente que van a salir de esa mala dinámica, tienen equipo para ello.

-Hoy es día de Reyes. ¿Qué ha pedido en su carta?

-Salud siempre, para mí y para los míos. A nivel futbolístico mi regalo sería que cumplamos lo antes posible el objetivo de la permanencia para, después, ojalá luchar hasta el final por algo ilusionante.