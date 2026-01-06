Pablo Carreño arranca el año con mal pie: el gijonés, eliminado en Brisbane
El tenista asturiano no pudo superar al búlgaro Grigor Dimitrov tras 67 minutos de partido y España se queda sin representación tras la tempranera derrota de Davidovich
Pablo Carreño no pudo empezar con buen pie el 2026. El tenista gijonés cayó derrotado ante un Grigor Dimitrov que fue muy superior durante la hora y siete minutos de encuentro. El búlgaro venció por 6-3 y 6-2 en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane, sobre la pista dura de Australia.
Dimitrov, ganador en dos ocasiones del torneo y número 47 del ranking ATP, fue una dura piedra de toque para Carreño. Supo castigar sus errores y, sobre todo, se hizo fuerte al servicio con hasta siete saques directos a lo largo del partido. El gijonés estuvo muy incómodo en el resto (solo ganó once puntos) y se despidió a las primeras de cambio de Brisbane, aunque dejando varios intercambios de golpes de mucho nivel.
España se queda sin representación en Brisbane
Tras la eliminación de Carreño, España se queda sin representación en el torneo, debido a que Alejandro Davidovich también cayó derrotado ante el estadounidense Brandon Nakashima. A sus 34 años, el gijonés se mantiene en la posición 92 del ranking a nivel mundial y su objetivo es acabar el año entre los mejores tenistas del planeta. “No me marco un objetivo fijo, pero quiero consolidarme de nuevo entre los 100 primeros. Mentalmente estoy preparado para ello”, confesó a este periódico hace escasas semanas.
