Zozaya, la más destacada en la historia del Club de Tenis de Oviedo

Eugenia Zozaya ha sido homenajeada por la junta directiva del Real Club de Tenis de Oviedo por su trayectoria y sus logros deportivos, tanto en el ámbito nacional como internacional, en los que ha representado "con orgullo" a la entidad ovetense. Según destaca el club ovetense, el reconocimiento responde no solo a sus "extraordinarios resultados y méritos" en la competición, sino también a su relevancia histórica considerándola la jugadora más destacada en los 75 años de historia del Real Club de Tenis de Oviedo.

El club prevé, además, dejar constancia del reconocimiento en sus instalaciones, con un recuerdo permanente que sirva para poner en valor su aportación deportiva y el orgullo que supone para la institución.

En la actualidad, Eugenia Zozaya reside en Los Ángeles, donde compagina su formación académica con su crecimiento en el circuito. La tenista cursa estudios de Comunicación gracias a una beca deportiva, al tiempo que continúa progresando en el tenis profesional con la vista puesta en nuevos retos competitivos.