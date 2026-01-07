El asturiano que trata de salvar de la desaparición a un histórico del fútbol portugués

¿Se imaginan a un campeón de liga abocado a la última división del fútbol nacional por impagos? Es lo que le ha ocurrido al Boavista, el único club junto al Belenenses que fue capaz de acabar con el dominio de Porto, Benfica y Sporting en Portugal, y que hoy en día atraviesa el peor momento de su centenaria historia. Una situación que vive desde dentro el ovetense Sergio ‘Queco’ Huerta, que desde el mes de diciembre forma parte de su directiva con el objetivo de salvar al club de la desaparición.

El Boavista descendió de la élite la temporada pasada y, debido a su delicada situación financiera, no pudo inscribirse en Segunda, ni Tercera ni Cuarta porque económicamente era inviable y quedó relegado a la quinta división distrital. Todo comenzó unos años atrás, cuando el inversor Gerard López -el mismo que fue presidente de la escudería Lotus F1 Team y que tuvo en sus manos al Lille o al Girondins de Burdeos recientemente- cerró la adquisición del club a través de su fondo (Mangrove Capital Partners).

La gestión desde la propiedad no fue buena y las deudas continuaron acrecentándose durante la pasada temporada, llegando incluso a sufrir cortes de luz en su estadio por retrasarse en los pagos. Y hace escasos días, en uno de los momentos más delicados, el Boavista tuvo que depositar 55.000 euros en la cuenta de insolvencia de los acreedores del club para evitar el cese de su actividad. "Conseguimos el dinero en menos de 24 horas para evitar su desaparición", explica Huerta, que trata de ser optimista de cara al futuro. "El club sigue en peligro, pero es un histórico y con la ayuda de los socios conseguiremos sacar esto adelante. Hemos llegado a tiempo", expresa.

Para salvar al club, y tomando como ejemplos casos recientes como el del Real Oviedo o el Real Murcia, el club portugués lanzó la campaña "Boavista Sempre", en la que buscan la colaboración de personas de cualquier parte del mundo y también de posibles inversores. "Toda ayuda es bienvenida, pero lo principal que queremos es que haya una conexión real con los socios". Los precios van desde los 40 euros hasta cifras superiores como los 40.000, con la idea de poder paliar la deuda actual e ir creciendo.

La llegada de Queco Huerta al Boavista se produjo en el mes de diciembre y, desde entonces, el ovetense ostenta el cargo de consejero y asesor deportivo. "Soy una persona que el año pasado vi 547 partidos entre España y Portugal. Seguía mucho el fútbol portugués, tengo contacto con la gente de los clubes y después de unas semanas de conversaciones me brindaron la oportunidad", relata.

"La idea es que el club vuelva a estar en el fútbol profesional en 2030". Para lograrlo, el plan trazado por la entidad contempla la opción de empezar desde la quinta liga, aunque no se descarta que con la llegada de un potente inversor se pueda adquirir una plaza en Tercera (lo equivalente a Primera Federación) para agilizar el proceso. "Estamos en conversaciones y trabajando con posibles inversores para encontrar soluciones que no supongan ningún riesgo para el club. El futuro es muy grande", zanja Huerta.