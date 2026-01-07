Asturias logra cinco finales en el Nacional de balonmano
Los cadetes, juveniles y el infantil femenino alcanzan las semifinales tras una buena jornada de cuartos
Asturias firmó una brillante cuarta jornada en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de balonmano y acaricia cinco finales en la Copa de España tras lograr meter en semifinales a cinco de sus combinados: los dos cadetes, los dos juveniles y el infantil femenino. El Nacional se disputa en las localidades catalanas de Blanes, Calella, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Pineda y Santa Susana.
El infantil femenino selló su pase con autoridad tras imponerse a Murcia por 27-18 en un encuentro controlado de principio a fin, con un ataque fluido y eficaz. Las asturianas se jugarán hoy el billete a la final ante Castilla-La Mancha (13.00 horas).
El cadete femenino logró eliminar a una potencia como Castilla y León por 36-34 en un partido de máxima igualdad. El equipo dirigido por Raúl Vallejo y Ana García se medirá esta tarde en semifinales a la Comunidad Valenciana (19.15 horas). En categoría masculina, el cadete se jugará el pase directo a la final en la penúltima jornada frente a Murcia a las 17.30 horas
El conjunto femenino juvenil protagonizó una gran reacción ante Aragón: tras una discreta primera mitad (15-11), las asturianas remontaron en la segunda parte con carácter para acabar venciendo por 26-25 en un final muy ajustado. El último obstáculo antes de la final será el potente combinado de Canarias (15.45 horas).
Por su parte, el juvenil masculino superó a Murcia por 34-30 en un choque equilibrado que se decidió en los minutos finales. David Aguado, con ocho goles, lideró el ataque asturiano. En semifinales, el rival será el siempre exigente Euskadi (13.00 horas).
