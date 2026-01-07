Calvin Hermanson, con collarín, de visita en el entrenamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto
El jugador se quedó varios minutos inmovil en el partido del OCB ante el Fibwi Palma
Calvin Hermanson, protegido con un collarín, quiso pasarse este miércoles por el entrenamiento del Alimerka Oviedo para saludar a sus compañeros y tranquilizarlos después del susto que se llevaron en el partido que el equipo asturiano ganó (83-64) al Fibwi Palma el pasado domingo en el Palacio de los Deportes.
En el segundo cuarto, en un bloqueo, el estadounidense se llevó un duro golpe en el cuello que lo mandó al suelo, donde se quedó tendido sin moverse varios minutos. Del Palacio fue trasladado al Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA), donde le hicieron pruebas para descartar una lesión grave antes de mandarlo a casa.
El alero, que anotó cinco triples en el primer cuarto de ese partido, no podrá estar el domingo (18:00) ante el Gipuzkoa.
