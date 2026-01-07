Esta es la posición que sondea el Avilés por si hay salidas en el mercado de fichajes

Antes de dejar salir, reforzar. Ese es el lema con el que el Avilés trabaja en este mercado de fichajes invernal. Los blanquiazules no quieren que el equipo pierda talento, por lo que se prioriza tener un sustituto antes de abrir la puerta a algún jugador. Si alguien parece que puede abandonar el Suárez Puerta en los próximos días es Quicala, por el que ha preguntado el Ibiza, por eso desde el club avilesino se está sondeando el mercado de extremos senior, por si se llega a un acuerdo con el conjunto balear.

El perfil que se busca es muy similar al de Quicala: un jugador eléctrico, que desborde y aporte verticalidad. Desde el club se tiene en alta estima al extremo africano y lo que aporta en la plantilla, por lo que, de tener que acudir al mercado, la idea es fichar a alguien que siga la misma línea. Eso sí, la idea principal es que hasta el mercado veraniego no haya cambios, pero, ante la posibilidad de que llegue una oferta que satisfaga los intereses tanto del jugador como del club, quieren estar preparados.

Esa filosofía, la de traer antes de dejar salir, fue la que se siguió en el caso Christian Rivera. El Avilés ató al centrocampista gijonés a sabiendas de que no podía hacerle la ficha al tener ya dieciocho jugadores senior en plantilla, el máximo que permite el reglamento de la Primera Federación. Ahora, con el asturiano ya entrenándose con el equipo, tienen margen para tomar una decisión sobre quién deberá abandonar el club en las próximas semanas. No es algo que corra prisa, ya que Rivera debe realizar una mini pretemporada hasta conseguir el rimo de competición necesario para poder ser de la partida para Dani Vidal. Por ello no se espera que se tome una decisión al respecto hasta bien entrada la semana que viene.

Pasar por caja

El "caso Quicala" es el único episodio que copa la actualidad del mercado de fichajes en el Avilés tras confirmarse la llegada de Christian Rivera. El extremo quiere tener más minutos y el Ibiza, que acaba de despedir a cuatro de sus futbolistas, es uno de los equipos que ha mostrado interés en su contratación. Eso sí, por el momento la postura de Miguel Linares, director deportivo, es clara: o se pasa por caja o el jugador acabará la temporada en el Suárez Puerta.

Cierto es que el protagonismo de Quicala en los planes de Dani Vidal ha ido bajando con el paso de los encuentros. El africano arrancó el curso como titular en los dos primeros encuentros de la temporada, pero normalmente ha tenido un rol de revulsivo en los planes del técnico catalán. El extremo es, actualmente, el tercero de los atacantes por las alas en el Avilés, tras asentarse Cayarga en la banda izquierda. Raúl Hernández, por su parte, suele ser la elección en el costado derecho.

Al que tiene ganada la partida, por el momento, es a Isi Ros, que no participó en tres de los últimos cuatro encuentros del conjunto asturiano. De hecho, en la última derrota del Avilés, Dani Vidal prefirió meter a dos defensas antes que darle la alternativa al murciano cuando el equipo tenía que remontar el encuentro. Eso sí, en su caso no se contempla una salida y se confía en que el jugador, uno de los artífices del ascenso de los avilesinos a Primera Federación, vuelva a contar con minutos de calidad en los planes del entrenador blanquiazul.