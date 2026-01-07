Una de las pruebas de trail más exigentes de España vuelve a Asturias y sus inscripciones ya están abiertas: El EDP Desafío Somiedo
El EDP Desafío Somiedo celebrará su 12ª edición el 4 de julio en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo, con inscripciones abiertas y un cupo máximo de 800 dorsales.
N.L
EDP Desafío Somiedo celebrará su duodécima edición el próximo 4 de julio en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo, uno de los entornos más emblemáticos del norte de España.
Las inscripciones para participar en la prueba asturiana están abiertas desde ayer, con un límite máximo de 800 dorsales, una cifra que refuerza el carácter exclusivo del evento y su compromiso con la sostenibilidad del entorno.
La edición de 2026 contará con tres distancias, adaptadas a distintos niveles de experiencia: UTDS: 70 kilómetros; MDS: 46 kilómetros y SDS: 23 kilómetros.
Todas las modalidades discurren por paisajes de alta montaña y senderos habilitados dentro del Parque Natural de Somiedo. Con esta nueva edición, la carrera reafirma su apuesta por un trail running de calidad, una organización responsable y la promoción del territorio.
Las inscripciones se podrán tramitar desde la página web: www.desafiosomiedo.com
