El Salamanca da la baja temporal a uno de los héroes del ascenso del Avilés
El ex del Avilés se está recuperando de una dura lesión, aunque el conjunto salmantino manifestó su intención de renovarle
N. M.
El Salamanca, conjunto de Segunda Federación, comunicó ayer que ha dado la baja tempoal a Davo Fernández, exjugador del Avilés y uno de los héroes del ascenso a Primera Federación. Esta decisión llega tras las complicaciones derivadas de la última lesión que sufrió el extremo, de la que se operó el pasado mes de diciembre. Eso sí, el club salmantino ha manifestado, a través de un comunicado, la intención de renovar al mierense de cara a la próxima temporada.
"Esta medida responde a una decisión deportiva y médica, orientada a facilitar la recuperación total del jugador y, al mismo tiempo, permitir al club liberar su ficha de cara a la incorporación de nuevos efectivos para la segunda vuelta del campeonato", comunicaron desde el Salamanca, que aseguran que "tenemos la voluntad firme de alcanzar un acuerdo para que el jugador continúe vinculado a la familia blanquinegra y pueda demostrar todo su potencial y talento en la próxima temporada, una vez completado su proceso de recuperación".
Davo Fernández defendió durante dos temporadas la camiseta del Avilés. En el recuerdo de la afición blanquiazul está su actuación en la final del ascenso a Primera Federación ante el Rayo Madahonda, donde metió dos tantos.
