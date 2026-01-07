Dos victorias para el Principado en el Campeonato de España de baloncesto que se celebra en Zaragoza
El infantil masculino firma un pleno de triunfos ante Castilla-La Mancha y Extremadura en su última jornada
Asturias completó una jornada intensa en el Campeonato de España que se celebra en Zaragoza, con un balance de dos victorias y varios encuentros exigentes en los que los combinados autonómicos compitieron hasta el final, dejando buenas sensaciones pese a los resultados adversos en algunas categorías.
Las mejores noticias del día llegaron en infantil masculino, donde el equipo asturiano firmó un pleno de triunfos y confirmó su buen momento: en el primer partido, Asturias se impuso a Castilla-La Mancha por 75-63, marcando el ritmo del encuentro desde el inicio y sabiendo gestionar la ventaja para sacar adelante una victoria importante.
Más tarde, en un duelo muy igualado y de gran tensión, el conjunto infantil masculino volvió a responder en los minutos decisivos para ganar a Extremadura por 65-62, cerrando la jornada con un segundo triunfo que refuerza el ánimo del grupo y alimenta la confianza de cara a los próximos compromisos.
En el resto de categorías, Asturias no pudo sumar, aunque en varios casos plantó cara hasta el final: en cadete masculino, el equipo asturiano cayó ante Navarra (66-75) en un partido de marcador alto y ritmo ofensivo, y también perdió frente a Cantabria (50-61) en el segundo compromiso del día, en el que acusó el desgaste acumulado.
Además, el combinado asturiano cedió ante Extremadura por 52-41 en otro de los encuentros disputados. En infantil femenino, Asturias rozó la victoria pero terminó cediendo ante Canarias (64-67) en un duelo muy ajustado decidido por detalles, mientras que en cadete femenino fue superada por el País Vasco (38-57).
Suscríbete para seguir leyendo
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas