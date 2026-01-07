Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos victorias para el Principado en el Campeonato de España de baloncesto que se celebra en Zaragoza

El infantil masculino firma un pleno de triunfos ante Castilla-La Mancha y Extremadura en su última jornada

Una acción del partido entre el cadete femenino de Asturias y el de Valencia. | FEB

María Rendueles

María Rendueles

Oviedo

Asturias completó una jornada intensa en el Campeonato de España que se celebra en Zaragoza, con un balance de dos victorias y varios encuentros exigentes en los que los combinados autonómicos compitieron hasta el final, dejando buenas sensaciones pese a los resultados adversos en algunas categorías.

Las mejores noticias del día llegaron en infantil masculino, donde el equipo asturiano firmó un pleno de triunfos y confirmó su buen momento: en el primer partido, Asturias se impuso a Castilla-La Mancha por 75-63, marcando el ritmo del encuentro desde el inicio y sabiendo gestionar la ventaja para sacar adelante una victoria importante.

Más tarde, en un duelo muy igualado y de gran tensión, el conjunto infantil masculino volvió a responder en los minutos decisivos para ganar a Extremadura por 65-62, cerrando la jornada con un segundo triunfo que refuerza el ánimo del grupo y alimenta la confianza de cara a los próximos compromisos.

En el resto de categorías, Asturias no pudo sumar, aunque en varios casos plantó cara hasta el final: en cadete masculino, el equipo asturiano cayó ante Navarra (66-75) en un partido de marcador alto y ritmo ofensivo, y también perdió frente a Cantabria (50-61) en el segundo compromiso del día, en el que acusó el desgaste acumulado.

Además, el combinado asturiano cedió ante Extremadura por 52-41 en otro de los encuentros disputados. En infantil femenino, Asturias rozó la victoria pero terminó cediendo ante Canarias (64-67) en un duelo muy ajustado decidido por detalles, mientras que en cadete femenino fue superada por el País Vasco (38-57).

