La ambición de Christian Rivera tras su fichaje por el Avilés: "Voy a dar todo de mi para volver al fútbol profesional"

«Mi objetivo es volver al fútbol profesional». Christian Rivera, primer fichaje invernal del Avilés, no quiso esconder la ambición con la que afronta un nuevo reto en su carrera. El centrocampista asturiano, que firma hasta final de temporada, tiene entre ceja y ceja dar un salto en su carrera y, para ello, asegura que pondrá «todo de mi para conseguirlo». Miguel Linares, director deportivo blanquiazul, destacó de él que es una incorporación «importante» que sigue la línea marcada por el club durante estas semanas, donde quieren «dar un salto de nivel y hacer el equipo mejor». «Creo que nos va a aportar en algo que estábamos echando en falta, a tener el balón y manejar el tiempo de los partidos. Viene con ganas», afirmó el jienense. Estas fueron las palabras de Rivera:

El Avilés

«Creo que, por mi situación y el momento de mi carrera en el que estoy, es el mejor paso posible. Estoy en casa, he visto que la gente con la que he hablado piensa como yo y son ambiciosos. Quiero volver al fútbol profesional y he visto que la gente del club tambien. Esa ambición fue clave para tomar mi decisión».

Plazos para jugar

«Voy sin plazos, si puedo estar la semana que viene mejor que si hay que esperar dos. Vamos viendo como evoluciona todo. Llevo tiempo inactivo, se nota, pero estamos trabajando para volver al campo pronto».

Excompañeros

«Ahora tengo compañeros con los que ya coincidí. Hablé mucho con Cayarga, con Santamaría e incluso con Babin. Hay algunos que los conozco de fuera. Lo poco que llevo aquí estoy encantado».

Su paso por Georgia

«Llegué a Georgia tras estar once meses inactivos y al final, por mucho que sea el fútbol georgiano, allí hay un nivel alto de jugadores. Estuve con un preparador físico antes de fichar por ellos, pero no es lo mismo. Además, me costó adaptarme, es un país muy distinto, no solo a España, sino a Europa en general. Tomé la decisión de que no quería seguir allí».

Seguimiento al Avilés

«Hasta que me llegó la opción de fichar por el Avilés no había visto mucho al Avilés, aunque sí que me he visto los últimos partidos. Es un equipo difícil de ganar, que hace muchos esfuerzos y que todo el mundo es solidario. Lo que el míster espera de mi es que haga lo mismo que mis compañeros, y si puede ser un poco mejor, de lujo».

Rivera, centrado

«Lo de centrado es algo que me lleva persiguiendo toda la vida. Siempre he sido lo más profesional que pude ser en todo momento. Obviamente, cuando eres joven no pones el mismo empeño que puedo poner ahora porque lo tenías en la mano. Antes no tenia las mismas ganas que tengo ahora de volver al fútbol profesional, voy a poner todo de mi para conseguirlo».

Contrato por medio año

«Creo que es una forma de protegernos las dos partes, yo y el club. El club hace un gran esfuerzo incorporándome, se que es difícil porque llevo mucho tiempo sin competir. Ojalá salga todo bien aquí, esté a gusto y me pueda quedar, pero nunca se sabe».

La competencia en el puesto

«Llevo tan solo tres entrenamientos, no puedo hacer mucha valoración sobre ellos».