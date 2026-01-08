El Avilés, ante el dilema del delantero centro: pros y contras de los dos principales candidatos a ser el '9' blanquiazul

Pasan las jornadas y, con ellas, parece que Dani Vidal, entrenador del Avilés, tiene claro cuál es su ataque. Santamaría es el dueño del "10", Cayarga se ha hecho con la banda izquierda, Raúl Hernández es el elegido en el costado derecho... Pero la gran duda está en el puesto de delantero centro. Raúl Rubio y Javi Cueto, dos perfiles totalmente diferentes a la hora de entender la posición, se juegan un puesto en el esquema del técnico catalán. Uno aporta una efectividad de récord, mientras que otro es de los jugadores blanquiazules que más esfuerzos a la hora de presionar realiza. Tras el último encuentro ante el Ourense el debate, donde el asturiano fue titular, el debate vuelve a estar sobre la mesa. Eso sí, cabe destacar que Cueto lució en el último entrenamiento un ventaje en su rodilla que puede acabar de decantar la balanza.

Nadie puede negar que Javi Cueto tiene un idilio con el gol que le viene fenomenal a cualquier equipo. El maliayo es el máximo goleador del Avilés esta campaña con siete tantos, seis de ellos saliendo como revulsivo desde el banquillo. Sus números de goles por minuto son de récord, mirándole a la cara a las grandes estrellas del fútbol nacional. Además, a nadie se le escapa la facilidad que está teniendo el ex del Oviedo para ver puerta. La otra cara de la moneda está en su trabajo defensivo, sobre todo si se compara con el desgaste que hace su competencia en el puesto. Cueto ha dado, desde la campaña pasada, un paso adelante en ese aspecto, pero todavía no se puede comparar al trabajo que aporta Raúl Rubio. Ese desgaste en la presión ha hecho que, durante el 2025, el maño fuese el elegido arriba, pero parece que el asturiano está consiguiendo darle la vuelta a la tortilla.

La presión de Rubio

Si algo destaca de Raúl Rubio es lo ya citado. El delantero aragonés no da nunca un balón por perdido, ahogando a los defensas con sus presiones, algo que sirve para, poco a poco, ir haciendo mella en las zagas rivales. Ese trabajo es algo que Dani Vidal valora mucho y, por ello, le ha dado la titularidad al ex del Logroñes en trece de los dieciocho encuentros hasta la fecha. Lo que hace que no sea el "9" indiscutible del Avilés es su relación con el gol. A pesar de llevar más de ochocientos minutos sobre el césped que Cueto, el ariete suma cinco goles menos que el asturiano. Cierto es que la mayoría de los tantos del ex del Oviedo han llegado como suplente de Rubio, tras el trabajo de desgaste, pero la diferencia es llamativa teniendo en cuenta el tiempo de juego de cada uno de los delanteros.

Esa falta de puntería es lo que hace que el dilema del delantero este más avivado que nunca. En el último encuentro Dani Vidal apostó por darle la alternativa a Cueto, que había sido el gran protagonista de la última victoria blanquiazul, con remontada incluida, ante el Racing de Ferrol. La actuación del maliayo fue bastante convincente, provocando varias ocasiones y, antes del descanso, viendo puerta para darle la delantera al conjunto avilesino. Aun así, al pasar la hora de juego, el técnico catalán le dio la alternativa a Raúl Rubio.

La opción de Natalio

Aunque la disputa por ser el ‘9’ del Avilés parece ser una disputa entre Javi Cueto y Raúl Rubio, lo cierto es que Natalio, capitán del Avilés, se mantiene a la espera. Esta campaña tan solo ha jugado 61 minutos, pero su currículum habla por sí solo. Cierto es que, en las últimas campañas, disfruta más con un compañero en el ataque, para no tener que pelearse con los defensas de manera directa, pero el valenciano puede ser una alternativa más que válida para sumarse a la pelea por el puesto de delantero centro.