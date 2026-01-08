El Club Bádminton Oviedo y el Astures vuelven a escena en División de Honor tras el parón

Los dos representantes asturianos en el bádminton español retoman la competición este fin de semana tras el parón navideño. El Club Bádminton Oviedo, en División de Honor, se desplaza este sábado a Valencia para medirse al San Fernando. El conjunto ovetense confía en regresar con los puntos y encarar la segunda fase del campeonato con menos desplazamientos y el respaldo de su pabellón. Por su parte, el Astures volverá a competir en el Top 10 Iberdrola recibiendo en Gijón al vigente campeón, el Club Bádminton IES La Orden de Huelva. El encuentro se disputará este sábado a las 17.00 horas en el Pabellón de Deportes de La Tejerona y supondrá también el cierre de la primera vuelta para el equipo gijonés.