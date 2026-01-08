Miguel Linares hace repaso al mercado de invierno del Avilés: "Hemos recibido ofertas por jugadores"

Miguel Linares, director deportivo del Avilés, aseguró que han recibido ofertas por sus jugadores, aunque por el momento se descartan salidas. "Seremos nosotros los que decíamos si se aceptan o no. Tiene que satisfacer en lo económico al club, en este caso a Diego Baeza, y que deportivamente no nos debilite. Estamos en bastante sintonía con el presidente. Ahora mismo tenemos bastante tranquilidad, no hay ningún movimiento a la vista", afirmó el jienense. Este fue su repaso al mercado de fichajes blanquiazul:

Las bajas

“Nos lo tomamos de manera natural. No tenemos prisa en dar el alta de Christian y tampoco tenemos prisa en tomar la decisión de qué jugador o jugadores daremos la baja. Hemos tenido conversaciones con jugadores que han llamado a la puerta por su situación en la plantilla. Tenemos una premisa clara, no vamos a ser peor equipo que en diciembre. Para ello hay que tomar una serie de decisiones, manejando los tiempos. El mercado cierra el 2 de febrero, vamos con tranquilidad".

Sin un número fijo

“Tenemos las ideas de lo que queremos muy claras. Queremos subir el nivel de la plantilla, pero sin volvernos locos. Tenemos la sartén por el mango en muchas situaciones, ya que nuestros jugadores tienen contrato. No hay un número fijado, pero no nos volveremos locos en este mercado".

Los jugadores que han pedido salir

“Son conversaciones de día a día, que también se producen durante la temporada, tanto con los que juegan más como con los que no. Forma parte de nuestro trabajo, no vamos a hacer una revolución en la plantilla”.

Han llegado ofertas

“Hemos recibido propuestas por jugadores, pero seremos nosotros los que decíamos si se aceptan o no. Tiene que satisfacer en lo económico al club, en este caso a Diego Baeza, y que deportivamente no nos debilite. Estamos en bastante sintonía con el presidente. Ahora mismo tenemos bastante tranquilidad, no hay ningún movimiento a la vista”.

El ‘caso Quicala’

“Hay algún club preguntando por él, pero no hay ningún movimiento previsto. No espero que en el cortísimo plazo vaya a pasar algo, ni en cuanto a bajas ni en altas. No nos vamos a desprender de nadie que nos haga bajar el nivel”.

Los jugadores con menos minutos

“Hemos tenido conversaciones sanas con ellos. Que un jugador participe poco no significa que vaya a salir, aunque el quiera nosotros no le vamos a abrir la puerta. Tenemos una configuración de plantilla hecha, con perfiles de jugadores diferentes para jugar a distintas cosas, y, salvo que nosotros lo veamos muy claro y pensemos que no va a afectar al rendimiento de la plantilla, no hay intención de que salga nadie”.