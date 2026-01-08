El Vetusta se crece: el equipo ovetense de balonmano se llena de futuro

El Balonmano Vetusta, que compite en el grupo B de Primera Nacional con el nombre de su principal patrocinador, Auto-Center Principado, quiere seguir creciendo, desde la base al primer equipo, y por eso se ha marcado esta temporada como gran prioridad dar un paso adelante en lo que respecta a sus categorías inferiores.

El club de Oviedo tiene ya a 300 niños jugando al balonmano en sus equipos de base, con una novedad importante esta temporada: por primera vez tienen también equipos femeninos, siendo el cadete una de sus grandes apuestas. "Tenemos más colegios, más niños, mayor número de equipos, en definitiva más estructura, también hemos creado equipos femeninos, que antes no teníamos", explica e presidente de la entidad, Eduardo Valdés.

Una de las claves para que este paso adelante haya sido posible ha estado en las instalaciones, ya que el club ha empezado a usar para su cantera el polideportivo Jorge Egocheaga de Oviedo. "Eso ha sido fundamental para nosotros, que los niños puedan entrenarse en un polideportivo cubierto, los chavales lo han agradecido mucho", añade el presidente del Vetusta, que reconoce que están "muy contentos" con este espacio que les ha asignado el Ayuntamiento.

Los dos sénior continúan en el Florida Arena, donde el equipo de Primera Nacional trata de hacerse un hueco entre los equipos con más arraigo de esa complicada categoría. Lo hace en una temporada de transición, en la que están mejorando conforme pasan las jornadas y en la que han tenido que lidiar con la pérdida de jugadores importantes, como Pablo Fernández Granda, ahora en el Confía Base Oviedo, en División de Honor Plata. Otra novedad ha sido el cambio en el banquillo, con la llegada de RodrigoLlorden.

"Las bajas se notan mucho, pero aun así hemos conseguido colocarnos en la mitad de la tabla y esperamos tener un año tranquilo, lograr la salvación sin apuros y el año que viene trataremos de dar un salto", señala Eduardo Valdés sobre los objetivos del equipo carbayón. El presidente alaba además el trabajo que viene realizando el equipo: "Se entrenan muchos días, tienen mucho compromiso y están yendo de menos a más, mejorando mucho los resultados". Todo ello apostando por la base, la única forma de "crecer con nuestros propios recursos", confirma el presidente del club.