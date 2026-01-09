¡Otra barbaridad de Benjamín Noval!: Asturias logra el bronce en los campeonatos de España de ciclocross y el de Laviana los deja a todos con la boca abierta

Asturias acabó en tercera posición en el "team realy", es decir, en la prueba por equipos de los campeonatos de España de ciclocross que comenzaron ayer en Tarancón (Cuenca). El equipo del Principado no pudo revalidar el oro logrado en las dos ediciones anteriores, sucumbiendo ante el conjunto de Valencia, que fue primero, y el de Cantabria, segundo.

A punto estuvo Asturias de arrebatarle al equipo cántabro la plata gracias a la espectacular actuación del junior Benjamín Noval, que fue de todos los participantes, incluido el campeón de España élite Felipe Orts, el que hizo mejor tiempo en la vuelta que le correspondía completar a cada participante, siendo el único capaz de bajar de los siete minutos (6:57).

El equipo asturiano

En esta prueba, cada selección presenta a seis corredores: un élite masculino, una élite femenina, un y una sub-23, y un y una junior. Por Asturias participaron los élites Lucía González y Mario Junquera, los sub-23 Luna Carrio y Canor Arboleya, y los juniors Laura Solares (en su caso es todavía cadete) y Benjamín Noval.

El equipo de Valencia, con un enorme potencial, contando con los actuales campeones de España élite Felipe Orts y Sofía Rodríguez, dejó la victoria sentenciada antes de la última vuelta, que completó Felipe Orts, el mayor especialista nacional en ciclocross. El alicantino cruzó la línea de meta en primera posición, completando su equipo un tiempo total de 47:01 minutos.

Benjamín Noval, ayer. | / TINO ÁLVAREZ

Una vuelta descomunal de Noval casi vale una plata

Por detrás, el también élite Isaac Suárez fue capaz por muy poco de aguantar el segundo puesto para Cantabria (47:36). Y es que un desbocado Benjamín Noval, que a pesar de ser junior se encargó de hacer la última vuelta en el equipo asturiano, a punto estuvo de remontar la desventaja que tenía el equipo del Principado, llegando a tan solo un segundo del conjunto cántabro.

El de Laviana, más rápido que el mismísimo Felipe Orts

Noval invirtió 6:57 minutos en completar esa última vuelta, por los 7:22 de Isaac Suárez y los 7:04 de Felipe Orts. Toda una exhibición que refuerza un poco más su favoritismo de cara a revalidar mañana su título nacional en categoría junior.

El resto de los campeonatos de España de ciclocross

La competición sigue hoy en Tarancón (Cuenca) con la disputa de la prueba máster 30 masculina, a partir de las 9:00 horas, donde Asturias cuenta con uno de los principales favoritos para llevarse el oro, Miguel Llaneza. A continuación, se disputarán las carreras máster 40 masculino, máster 50 y 60 masculino, cadete femenino y máster femenino, cadete masculino y sub-23 masculino.

Será mañana cuando lleguen las carreras élite masculina y femenina. En la masculina, Mario Junquera es uno de los aspirantes a conseguir una medalla, mientras que en la carrera femenina Lucía González buscará su séptimo campeonato de España e igualar así el récord de la también asturiana Aida Nuño. También mañana tratará Noval de revalidar su título.