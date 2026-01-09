Benjamín Noval, Lucía González, Mario Junquera...: esta es la "armada asturiana" para el campeonato de España de ciclocross

El campeonato de España de ciclocross que se va a disputar entre hoy y el domingo en Tarancón (Cuenca) tiene entre sus favoritos a varios deportistas asturianos. Entre todos destaca Lucía González (Nesta MMR), que buscará el domingo su séptimo título nacional en categoría élite. En caso de lograrlo igualará el récord de la también asturiana Aida Nuño.

Una de sus grandes rivales será su compañera de equipo, la valenciana Sofía Rodríguez, aunque su hermana Alicia (Nesta MMR) y Sara Cueto (Unicaja Gijón), también asturianas, son otras de las aspirantes a estar delante. En la categoría sub-23, que se disputa mañana, Asturias cuenta con Luna Carrio (Unicaja Gijón).

En élite masculina, prueba que se disputa el domingo, donde el máximo favorito es el alicantino Felipe Orts, Asturias también cuenta con opciones de llevarse una presea gracias a Mario Junquera (Unicaja Gijón), ciclista que está siempre entre los más destacados de los españoles en las pruebas de la Copa del Mundo y que ya logró el bronce el año pasado. En el caso de la prueba élite masculina, David Ovín participará con los colores de la selección asturiana.

Benjamín Noval, en una prueba de la Copa del Mundo.

Bajo esos mismos colores competirán Hugo Traviesa, Mario Vega y Canor Arboleya, en este caso mañana en la categoría sub-23. En esa misma prueba, representando a sus equipos estarán Daniel González (Oviedo.es) y Diego Mora (Oviedo.es).

Una de las grandes figuras de este campeonato de España será el asturiano Benjamín Noval, que correrá con la selección asturiana buscando revalidar su título de campeón de España junior. El de Laviana es claro favorito en la categoría, que se disputa el domingo.

Si bien, entre los destacados de esta categoría junior hay otro asturiano, Martín Fernández, que también formará parte de un combinado regional de un nivel excepcional: Oliver Losas, Samuel Castillo, Juan Murujosa, Iker Ibáñez y Pelayo Gancedo. Otros dos asturianos correrán la prueba junior con los colores de sus equipos: Pablo González (Team Oviedo) y Adrián Peláez (Unicaja Gijón).

Los campeonatos de España son también una gran oportunidad para los corredores de categoría cadete, con menos calendario y cuya prueba será mañana. En categoría femenina cadete, Asturias saldrá con: Laura Solares, Estela Fernández y Adriana Serrano. En masculina cadete lo hará con: Manuel García, Marcos del Campo, Jaime Bober, Manuel Crespo y Bruno Cernuda. Adrián Miguez lo hará con los colores de su equipo, el Oviedo.es.

La competición comienza hoy con la prueba por equipos, en la que Asturias tiene también buenas bazas, con un equipo compuesto por Lucia González, Luna Carrio, Laura Solares, Benjamín Noval, Canor Arboleya y Mario Junquera

En máster 30, Asturias cuenta mañana con un favorito, Miguel Llaneza (Cayonbikes Team).