Dani Vidal confirma una baja en el Avilés y avala al último gran fichaje blanquiazul: "Tiene hambre por jugar aquí y para mí eso es muy importante"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, lanzó varios elogios a Christian Rivera, primer fichaje blanquiazul del mercado invernal. Además, habló del nivel del Pontevedra, rvial al que se enfrentan este sábado a partir de las 18.30 horas. Estas fueron sus palabras:

Los lesionados

«Viti aún no está disponible. A Javi Cueto le haremos hoy una prueba, para confirmar si puede estar disponible o no. El resto, salvo alguna sobrecarga puntual, están todos. Quicala no completó el entrenamiento, tuvo que retirarse al final por precaución».

Isi Ros

«Es un tema totalmente deportivo. Los últimos dos partidos son situaciones totalmente diferentes. El otro día necesitábamos remontar, queríamos arriesgar, y por eso metimos a Eze como central, porque en situaciones límite, que hiciese falta velocidad, nos iba a ayudar. Podría haber entrado Isi, aunque el terreno de juego no le ayudaba. Si te paras a ver los minutajes que ha tenido durante el año es la temporada que más ha jugado y que más goles ha hecho. Arriba tenemos mucha competencia, tendrá oportunidades y, cuando las tenga, tiene que hacer un Javi Cueto 2.0».

La derrota en Ourense

Hicimos una primera parte muy buena, me fui fastidiado porque al descanso queríamos replicar esa primera parte, pero no lo hicimos. Empezamos a ser perdedores de duelos cuando en la primera mitad ganamos todas esas situaciones. Hemos hecho la autocrítica necesaria, pero hay que tomar con naturalidad tanto la victoria como la derrota. Estamos centramos en hacer un buen partido ante el Pontevedra».

El estado del Suárez Puerta

«La ventaja que tenemos es que el Suárez Puerta no lo pisa nadie, para intentar cuidarlo. No va a estar al 100%, pero me han dicho que es lo típico aquí. Estoy seguro que se podrá proponer más que en el césped de O Couto».

Raúl Rubio

«Más allá de su posición lo que nos da Rubio es energía y profundidad. Ante el Ourense decidimos meterlo porque habíamos perdido ese punto de energía a la hora de apretar. Ante el Racing de Ferrol queríamos tener a Kevin Bautista de ‘10’, lo que suponía meter a Santamaría arriba y que Rubio cayese por fuera. Da mucha amenaza en profundidad a la línea defensiva, desgasta mucho, y luego depende de donde quiera aprovechar esas cualidades. Lo he utilizado más como delantero, como extremo es más una alternativa».

El Pontevedra

«Vienen con la flechita para arriba tras sus últimos cinco partidos. Están haciendo muchas cosas bien, cuando tienen encuentros igualados se lo llevan o por una acción a balón parado o por una acción individual. Están en ese momento que te sale todo. Será muy importante cuidar los detalles, lo más peligroso será el momento de confianza que están viviendo».

Christian Rivera

«Nos va a dar un poso importante en el centro del campo, sobre todo con balón, en aquellos momentos de partido donde necesitemos circulaciones más largas. Es un jugador poderoso, que puede jugar de 6 o de 8. Tiene muchísimas ganas de aportar, tiene hambre por jugar aquí y para mí eso es muy importante».

Las bajas

«Lo tratamos de manera natural. En la vida me gusta ir de frente, son situaciones que pasan en todos los equipos. Es un mes donde hay cierta incertidumbre, si algún jugador necesita hablar soy totalmente transparente y sincero con ellos».

Cinco mediocentros

«No he hablado con Yasser, es un chico sensacional que, por circunstancias, tuvo que parar en un par de ocasiones, no ha tenido suerte. Más allá de la posición a reforzar para nosotros era muy importante intentar elevar el nivel de la plantilla. Rivera era una oportunidad, por el jugador que es y por lo que nos ha transmitido a nivel de mentalidad. Yo estaría cómodo con cinco mediocentros, al inicio de temporada utilizamos a Adri Gómez de central. La temporada es larga, somos un equipo muy agresivo y tenemos varios jugadores apercibidos con 4 amarillas. Todo esto en la segunda vuelta siempre se va acentuando».

El mercado

«Tengo conversaciones diarias con Miguel Linares, pero me gusta estar centrado en el día a día. Cuando hay alguna posibilidad real son ellos los que me van marcando los tiempos. Tengo máxima confianza en la dirección deportiva, sus trayectorias les avalan. Antes de ejecutar algo sí que chequeamos al jugador juntos, pero son ellos los que tienen la última palabra».