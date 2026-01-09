La Kata World Series, la primera prueba de este tipo en España, llega a Gijón
La Gijón Kata World Series, que se celebrará los días 24 y 25 de enero en el polideportivo del Llano, se presentó ayer en el Ayuntamiento de Gijón. Será la primera competición de este formato en España y supondrá un impulso para el turismo deportivo y cultural de la ciudad. Jorge Pañeda mostró su orgullo por poder "albergar una competición de primer nivel en la especialidad".
Las inscripciones ya están abiertas y se espera la participación de deportistas procedentes de los cinco continentes. Por su parte, José Ramón Díaz Maseda, presidente de la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados, agradeció la "firme apuesta desde el primer día" y destacó "el tremendo esfuerzo logístico" que implicará el evento, con un dispositivo organizativo que contará con 70 voluntarios y federativos. Víctor Valle, del Comité Director, recordó que "Gijón ya fue pionero en su día al acoger el primer Campeonato de España escolar, englobando las categorías infantil y cadete".
Finalmente, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, reafirmó la importancia de "apostar por el judo, no solo como deporte, sino como herramienta educativa que forma en valores".
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay