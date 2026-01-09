Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Kata World Series, la primera prueba de este tipo en España, llega a Gijón

Por la izquierda, Jorge Pañeda, Carmen Moriyón, José Ramón Díaz Maseda y Víctor Valle, ayer en la presentación. | JUAN PLAZA

La Gijón Kata World Series, que se celebrará los días 24 y 25 de enero en el polideportivo del Llano, se presentó ayer en el Ayuntamiento de Gijón. Será la primera competición de este formato en España y supondrá un impulso para el turismo deportivo y cultural de la ciudad. Jorge Pañeda mostró su orgullo por poder "albergar una competición de primer nivel en la especialidad".

Las inscripciones ya están abiertas y se espera la participación de deportistas procedentes de los cinco continentes. Por su parte, José Ramón Díaz Maseda, presidente de la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados, agradeció la "firme apuesta desde el primer día" y destacó "el tremendo esfuerzo logístico" que implicará el evento, con un dispositivo organizativo que contará con 70 voluntarios y federativos. Víctor Valle, del Comité Director, recordó que "Gijón ya fue pionero en su día al acoger el primer Campeonato de España escolar, englobando las categorías infantil y cadete".

Finalmente, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, reafirmó la importancia de "apostar por el judo, no solo como deporte, sino como herramienta educativa que forma en valores".

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán

El Gobierno aportará 330 millones más para la transición verde de la industria

Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: "la violación no ocurrió"

Mieres protege su paisaje rural: el nuevo plan urbano pone en valor la arquitectura tradicional

El récord de visitantes en Salas deja un impacto económico de 1,3 millones de euros en el concejo

Denuncian la muerte de un mastín en La Ramera (Castrillón)

"No está ni al 10% y debiería ir al 35%": las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos

