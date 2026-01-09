La Kata World Series, la primera prueba de este tipo en España, llega a Gijón

La Gijón Kata World Series, que se celebrará los días 24 y 25 de enero en el polideportivo del Llano, se presentó ayer en el Ayuntamiento de Gijón. Será la primera competición de este formato en España y supondrá un impulso para el turismo deportivo y cultural de la ciudad. Jorge Pañeda mostró su orgullo por poder "albergar una competición de primer nivel en la especialidad".

Las inscripciones ya están abiertas y se espera la participación de deportistas procedentes de los cinco continentes. Por su parte, José Ramón Díaz Maseda, presidente de la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados, agradeció la "firme apuesta desde el primer día" y destacó "el tremendo esfuerzo logístico" que implicará el evento, con un dispositivo organizativo que contará con 70 voluntarios y federativos. Víctor Valle, del Comité Director, recordó que "Gijón ya fue pionero en su día al acoger el primer Campeonato de España escolar, englobando las categorías infantil y cadete".

Finalmente, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, reafirmó la importancia de "apostar por el judo, no solo como deporte, sino como herramienta educativa que forma en valores".