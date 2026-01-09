Pablo Acebal y Sergio Sánchez, ante el derbi del domingo en Ganzábal: "Será un partido muy igualado"

Pablo Acebal, técnico del Langreo, y Sergio Sánchez, del Marino, analizan cómo llegan sus respectivos equipos al derbi asturiano del grupo 1 de Segunda Federación que les enfrenta el domingo (17:00 horas) en Ganzábal. Dos equipos que llegan con trayectorias muy diferentes, ya que el conjunto de Langreo ha logrado mejorar sus resultados, encandenar tres jornadas sin perder y acercarse un poco a la salvación, mientras que el equipo de Luanco lleva tres derrotas seguidas, cuatro jornadas sin ganar, y se ha acercado peligrosamente a la zona de descenso.

Así ve a su Langreo Pablo Acebal:

¿Cómo valoras el punto conseguido en un campo difícil como es el Helmántico?

"Fue un punto trabajado y un punto para valorar. Puntuar fuera de casa en esta categoría siempre es complicado, más en un campo como el Helmántico. Es verdad que creo que en la segunda parte hicimos méritos incluso para poder llevarnos los tres puntos, y sales de ahí como entrenador un poco contrariado por no haber conseguido la victoria, pero con el paso de los días te das cuenta que es un punto para valorar y sobre todo para hacerlo bueno esta semana aquí en casa con una victoria".

¿La semana de entrenamiento se afronta diferente por ser un derbi?

"No, no se afronta de manera distinta por ser un derbi. Sí es verdad que los entrenadores podemos tener, los jugadores, un poco más de conocimiento del rival, porque al final el 70-80% de los futbolistas se conocen entre ellos, nosotros los conocemos, es un poco más sencillo o más complicado, depende de cómo se mire, analizar al rival. Pero en ese sentido no cambia la semana de entrenamiento, la manera de enfocarla".

¿Cómo está viendo al Marino?

"Sabemos que el Marino está haciendo bien las cosas, es verdad que no viene en una buena dinámica, yo creo que también condicionado por las bajas que ha tenido en las últimas jornadas, pero ya hemos visto, allí la jornada dos nos ganaron y creo que lo hicieron justamente, así que sabemos el potencial que tienen y sabemos también lo que tenemos que hacer para hacerles frente y para llevarnos el partido.

¿Cree que estos tres puntos pueden ser más importantes que otros por el puesto que ocupa el Marino?

"Uno tiene que mirar la clasificación siempre y el Marino es el que a día de hoy marca la zona de salvación, estamos a cinco puntos, no engaño a nadie, ganar sería una bombona de oxígeno para nosotros, para vernos ahí cerca, creo que llevamos ya muchas jornadas en zona de descenso y sobre todo a nivel mental, verte asomar la cabeza ayudaría. Igual que no conseguir la victoria o incluso la derrota, que al final hay que ponerse en todos los escenarios porque es la realidad, sería un duro golpe, pero lo he trasladado a la plantilla y quiero trasladarlo también de cara al exterior, esto es muy largo, no nos vamos a salvar, no nos tenemos que salvar en enero, tenemos que salvarnos en mayo, la idea es ser estables, darle continuidad a las cosas que hacemos bien, que creo que las estamos haciendo estos últimos partidos, llevamos tres partidos sin perder, con una victoria, dos empates, creo que sería un buen día y un buen momento para darle continuidad con otra victoria".

¿Qué tipo de partido espera?

"El Marino es un equipo que quiere el balón, que quiere ser protagonista, que tiene mejores números como visitante que como local, un equipo peligroso, un equipo que encaja poco, que está muy trabajado, un equipo que se nota la mano del entrenador, en este caso de Sergio, que creo que ha confeccionado una plantilla y ha conseguido que la plantilla juegue a lo que quiera el entrenador, que es el principal mérito que puede tener un técnico, y que tiene futbolistas buenos, con calidad, con experiencia en la categoría y que nos va a poner las cosas difíciles. Un partido yo creo que igualado dentro de los que son los partidos de la categoría, entre dos equipos que más allá de la clasificación creo que podemos tener objetivos parecidos, no solo este año sino años atrás, por presupuesto, por todo. Así que espero un partido igualado que acabe decantándose para nosotros, obviamente".

¿Qué le diría al aficionado para que venga al campo?

"Es un día para venir, siempre lo digo cada vez que me preguntáis, que no me gusta pedir ni rogar a nadie, porque además conozco la afición de la Unión, pero sí que creo que es el momento, es un día para venir, para animar, para apoyar y para celebrar. Esperemos cuando pide el árbitro celebrar una victoria, que creo que ya toca, creo que la merecemos y creo que nos acercaría mucho al objetivo".

Así ve a su Marino Sergio Sánchez

¿Cómo ve al Langreo?

"Comienza la segunda vuelta del campeonato y lo hacemos frente a un rival regional, un Unión Popular de Langreo que está atravesando momentos delicados clasificatoriamente hablando, pero que a lo largo de todos los partidos ha mantenido una buena línea de rendimiento, ha competido en todo momento frente a cualquier rival, que viene de cosechar un empate frente a un gran equipo como es el Salamanca, fuera de casa, que ha tenido que sobreponerse a diversas vicisitudes en forma de sanciones y muchas lesiones de jugadores que les han impedido mantener un bloque en la primera parte del campeonato, y creo que eso lógicamente les ha afectado, y después pues que seguramente han adolecido en momentos de partidos de ese toque de suerte y de fortuna, de falta de acierto en el remate que les ha privado de llevar más puntos".

¿Cuáles son los peligros del rival?

"Son un equipo que siempre presentan problemas al rival, que por su cuerpo técnico siempre encuentra soluciones a lo que plantea también el equipo contrario, que se adapta a mantener una identidad clara de juego con automatismos reconocidos, que cuentan con un portero que evidentemente no solamente les da mucha seguridad defensivamente hablando, sino que también aporta muchísimo en el juego ofensivo, porque es capaz de ser el creador o el iniciador de ese pase que limpie la jugada, y después pues como jugadores destacados, evidentemente a Alex en esa banda izquierda les aporta una calidad superior en el pase, tanto en acciones a varón parado como en dinámica de juego, y después creo que han sufrido una baja importante con Guerrero en el ataque, con Guerrero y Pablo Pérez estamos hablando de dos jugadores de muchos kilates, de categorías superiores, que han jugado al máximo nivel y que evidentemente hay que tenerles muy en cuenta porque generan muchísimo peligro".

¿Y el centro del campo?

"Tiene un equipo muy completo con centrocampistas que asumen mucho trabajo defensivo y ofensivo, y con gente muy desequilibrante también en las bandas, que en ese momento como nosotros estamos atravesando una pequeña racha y bache de resultados".

¿Cómo ve a su equipo?

"He visto al equipo muy recuperado emocionalmente de esa mala racha, creo que porque todos tenemos claro que al final en esos partidos que no hemos conseguido la victoria en todos ellos, no solamente la hemos peleado, sino que la que hemos merecido más que el rival, en forma de ocasiones mal logradas, en este caso es acierto, tenemos que trabajar sin obsesionarnos, es lo que hemos hecho, estamos muy enteros porque el equipo cree en lo que hace, sabe que a veces es solo esperar a que esa azar, a que esa fortuna cambie, pero que cambie evidentemente encontrándonos trabajando y entrenando esos aspectos que siempre hay que pulir y matizar, sobre todo en los ofensivos que son los que te marcan realmente la diferencia en este juego, a base de mecanizar gestos técnicos en el remate, de también generar esa situación de ataque mejor con los movimientos previos a esa finalización, en todo eso hemos aumentado el volumen, siempre le damos importancia, pero sobre todo aún más para que estemos con la confianza plena en que somos capaces de hacerlo y luego esperar que esas pequeñas situaciones en las que el azar nos ha dado la vuelta, nos ha dado la espalda, ser capaces de seducirla con buen hacer y con muchas llegadas, mejores decisiones y mejores ejecuciones".

¿Qué espera del partido?

"Se presenta un partido muy disputado, como todos los del grupo y más los de la rivalidad regional, en un momento en el que quizás no nos encontremos ninguno de los dos en un estado óptimo de confianza por los puntos que llevamos, pero seguro se verá un buen partido porque hay buenos jugadores en liza y trataremos de dar cada uno nuestra mejor versión para llevarnos los tres puntos".