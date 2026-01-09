Un récord estéril: los 1000 goles del Real Avilés Industrial como visitante

En sus casi 43 años de vida, el Real Avilés Industrial se puso por delante en el marcador 866 veces y solo en el 8,7% acabó vencido. Es la típica tesitura que suele relacionarse con cortocircuitos, con evasiones mentales, con esa desconexión que absolutamente nadie, ni los propios jugadores o entrenadores, saben interpretar, quizá porque la explicación ni existe. Por tal trance tuvo que pasar el mismo Dani Vidal en los postpartidos, por ejemplo, de Salamanca y Orense, a la búsqueda, vana, de analizar esa especie de coitus interruptus que condujo al equipo hacia la derrota.

Sobre el infame "prao" del O Couto, que daña la imagen de la Primera Federación y ruborizaría al mismísimo Rubiales, proclamado factótum de la categoría, el Ourense CF volvió a ejercer de ogro del industrialismo. Ya es el rival con más enfrentamientos, 5, ante el que los blanquiazules no han podido rascar ni un solo empate. Además, el conjunto ourensanista, al que ni siquiera se le puede catalogar de principal heredero del histórico y desaparecido CD Orense –la mayoría de la ciudadanía auriense dice que esa condición es para el UD Ourense, militante en Segunda Federación–, es el sexto adversario ante el que el Real Avilés Industrial mantiene peor balance goleador (-10), solo por detrás de Atlético Madrid B, Sabadell, Getafe, Universidad Oviedo y Real Oviedo. Marcar en la ciudad de Las Burgas no sirvió para sumar, pero, al menos, sí para romper lo que era muro infranqueable: 401 minutos hicieron falta para que el conjunto blanquiazul vulnerara por primera vez la portería del Ourense CF. Asimismo, el cabeceo de Javi Cueto quedará en el recuerdo por significar el gol oficial número 1.000 que el Real Avilés Industrial anota como visitante. El dato coincide en una temporada especialmente prolífica en goles a domicilio. Cuando todavía falta un partido para la conclusión de la primera vuelta, el equipo ya lleva 17, solo uno menos que en toda la temporada anterior.

Por temporadas, la más efectiva lejos del Suárez Puerta / Muro de Zaro fue 2001-2002, la que reportó el ascenso a Segunda B. Entre todas las competiciones (Copa Federación, Liga y Promoción), el equipo de Rafa Barrero, destituido, y Xiel Díaz sumaba 55 goles, 31 de los cuales se los repartían dos jugadores, Ángel Lobera (20) y José Alonso (11).

Entre las singularidades que nos revela el apartado goleador en los desplazamientos, aparece David Fernández, quien pasa por ser el menos influenciado por el factor campo. El ovetense, blanquiazul entre 1995 y 2000, llegó a marcar 11 goles más como visitante (28) que como local (17). En esa lista de realizadores más eficaces fuera que en casa le siguen Toño Velázquez (8 goles de diferencia), Ángel Lobera (6), Ángel Luis Camacho (5) y, con 4 goles más fuera que en casa, asoman Blas García, Jimmy Martínez, Jito Fernández, Matías Fernández, Diego Pereira y un componente de la actual plantilla, Isi Ros.

Sobre los goles estériles, el Real Avilés Industrial ya suma 5 en esta primera vuelta de Liga. En la historia blanquiazul solo hay cinco precedentes peores, así que, contra el Pontevedra, toca recuperar la fertilidad.