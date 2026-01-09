Sariego, el pueblo donde el fútbol hace equipo y familia

La Unión Deportiva Sariego C.F. se ha convertido en mucho más que un equipo de fútbol en un concejo de apenas 1.300 habitantes. Hoy, cerca de 700 vecinos son socios del club, una cifra llamativa por su proporción y que explica buena parte del ambiente que se respira cada fin de semana alrededor del campo. El gran impulso llegó el pasado verano, con la llegada de David Suárez a la presidencia.

Al asumir el cargo, "vi que el número de socios era reducido" y decidió apostar por una idea tan sencilla como eficaz: "Bajar el precio del abono a 10 euros por persona". El resultado fue inmediato. El Sariego empezó a llenar las gradas y, prácticamente, "medio pueblo se hizo socio". La clave, explica el presidente, "no está en ganar dinero con cada carnet, sino en hacerlo a través del volumen y de que la gente se sienta parte del club".

Esa sensación de pertenencia la resume bien Javi Hortal, socio del Sariego y jugador del equipo hace unos 15 años. "La idea del presi me parece una buena iniciativa", comenta. Para él, el fútbol es solo una parte del plan: "El plan perfecto del fin de semana es ir a ver el partido del Sariego y tomar unas cervezas con los amigos. Es hacer familia".

Pese a competir en Tercera Asturfútbol, el Sariego presume de un arraigo poco habitual incluso en categorías superiores. A los socios se suman alrededor de 120 patrocinadores, un respaldo que el club destaca con orgullo y que refuerza la idea de que se trata de un proyecto colectivo. "Ya no es solo ir al campo: es quedarse a tomar el vermú en la cafetería, viajar con el equipo o compartir el fin de semana alrededor del fútbol", asegura el presidente. Incluso cuando el Sariego no juega en casa, o cuando hay partidos del Oviedo o del Sporting, muchos socios se reúnen en el bar La Casuca para seguir manteniendo ese espíritu. "Aunque no haya partido, nos juntamos igual, para hacer familia", explica Hortal.

Todo ese ambiente tiene un impacto directo en el vestuario. "A cualquier jugador, esté en la categoría que esté, le gusta sentirse arropado, valorado y acompañado cada domingo", cuenta Suárez. En el caso del presidente, el vínculo es todavía más profundo. Antes de presidir el club, jugó en el Sariego durante 32 años, desde que tenía seis, cuando existían más categorías que ahora. Las iniciales del club forman parte de su ADN, y por eso tiene claro hacia dónde quiere llevar el proyecto. "Queremos hacer crecer la parte social y convertir al Sariego en un punto de encuentro también en invierno", comenta el presidente.

El objetivo es que el equipo sea el plan del fin de semana durante todo el año y que alrededor del club se construya una auténtica familia. "Y si todo eso llega acompañado de un ascenso, mejor todavía", dice Suárez. El equipo marcha líder de su grupo y en Sariego nadie oculta la ilusión por ver hasta dónde puede llegar un club pequeño que ha logrado algo grande: que todo un pueblo empuje en la misma dirección.