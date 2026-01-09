"El trabajo realizado en la Copa ha sido positivo"

Asturias cerró su participación en el Nacional de balonmano base, celebrado desde el día 3 en distintas localidades catalanas, con un balance positivo en cuanto a experiencia y aprendizaje y dos medallas de bronce en la Copa de España, conseguidas por las selecciones infantil y cadete femeninas. Las infantiles se impusieron con claridad a Aragón (31-21), mientras que las cadetes lograron el tercer puesto tras vencer a Murcia en una ajustada tanda de penaltis (40-39) después de un encuentro muy igualado.

En el resto de categorías, el juvenil masculino cayó ante Castilla y León (42-21), el cadete masculino perdió frente a Euskadi (40-23) pese a un buen primer tiempo, y el juvenil femenino finalizó cuarto tras perder con Murcia (30-27). El balance global dejó dos terceros puestos, tres cuartos y un sexto.

Jorge Martínez, director técnico de la Federación Asturiana, destacó que "cuando se trabaja con gente joven, lo más importante es la formación y la experiencia", aunque reconoció que "nos gustaría que los resultados fueran mejores". Subrayó, no obstante, que "el trabajo realizado ha sido positivo" y señaló que, a partir de ahora, el camino pasa por reforzar el apartado físico de las seis selecciones, "porque es donde más déficit tenemos y hay que trabajarlo antes y con más rigor", explicó, al ser el aspecto en el que más diferencia se aprecia con otras selecciones. Pese a ello, valoró de forma positiva la experiencia vivida: "La intención es que la gente se enamore de la competición, se motive y quiera volver".