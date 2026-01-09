Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

"El trabajo realizado en la Copa ha sido positivo"

Asturias se trae dos bronces del Nacional base tras vencer a Aragón y Murcia

Selección cadete femenina de balonmano | FBMPA

Selección cadete femenina de balonmano | FBMPA

María Rendueles

María Rendueles

Oviedo

Asturias cerró su participación en el Nacional de balonmano base, celebrado desde el día 3 en distintas localidades catalanas, con un balance positivo en cuanto a experiencia y aprendizaje y dos medallas de bronce en la Copa de España, conseguidas por las selecciones infantil y cadete femeninas. Las infantiles se impusieron con claridad a Aragón (31-21), mientras que las cadetes lograron el tercer puesto tras vencer a Murcia en una ajustada tanda de penaltis (40-39) después de un encuentro muy igualado.

En el resto de categorías, el juvenil masculino cayó ante Castilla y León (42-21), el cadete masculino perdió frente a Euskadi (40-23) pese a un buen primer tiempo, y el juvenil femenino finalizó cuarto tras perder con Murcia (30-27). El balance global dejó dos terceros puestos, tres cuartos y un sexto.

Jorge Martínez, director técnico de la Federación Asturiana, destacó que "cuando se trabaja con gente joven, lo más importante es la formación y la experiencia", aunque reconoció que "nos gustaría que los resultados fueran mejores". Subrayó, no obstante, que "el trabajo realizado ha sido positivo" y señaló que, a partir de ahora, el camino pasa por reforzar el apartado físico de las seis selecciones, "porque es donde más déficit tenemos y hay que trabajarlo antes y con más rigor", explicó, al ser el aspecto en el que más diferencia se aprecia con otras selecciones. Pese a ello, valoró de forma positiva la experiencia vivida: "La intención es que la gente se enamore de la competición, se motive y quiera volver".

TEMAS

  1. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  5. Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
  6. Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán

El Gobierno aportará 330 millones más para la transición verde de la industria

El Gobierno aportará 330 millones más para la transición verde de la industria

Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: "la violación no ocurrió"

Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: "la violación no ocurrió"

Mieres protege su paisaje rural: el nuevo plan urbano pone en valor la arquitectura tradicional

Mieres protege su paisaje rural: el nuevo plan urbano pone en valor la arquitectura tradicional

El récord de visitantes en Salas deja un impacto económico de 1,3 millones de euros en el concejo

El récord de visitantes en Salas deja un impacto económico de 1,3 millones de euros en el concejo

Denuncian la muerte de un mastín en La Ramera (Castrillón)

Denuncian la muerte de un mastín en La Ramera (Castrillón)

"No está ni al 10% y debiería ir al 35%": las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos

"No está ni al 10% y debiería ir al 35%": las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos

¿Quién vigila a los que vigilan?

Tracking Pixel Contents