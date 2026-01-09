La Vuelta a Asturias, más cerca de volver a ser televisada en directo
Después de años de gestiones y reivindicaciones, la retransmisión televisiva de la Vuelta a Asturias está cada vez más cerca de convertirse en una realidad, tal y como señala Cristina Mendo, directora de la prueba: "Posiblemente la semana que viene se confirmará", aunque insiste en que, más allá de los anuncios oficiales, hay un hecho clave que respalda esa previsión: la retransmisión de la Vuelta estaba incluida en los presupuestos de la TPA y "esos presupuestos se han aprobado". De confirmarse en los próximos días, supondría un impulso importante para la carrera, que tendrá lugar del 23 al 26 de abril, tanto a nivel deportivo como de proyección exterior.
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay