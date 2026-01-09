Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Vuelta a Asturias, más cerca de volver a ser televisada en directo

Después de años de gestiones y reivindicaciones, la retransmisión televisiva de la Vuelta a Asturias está cada vez más cerca de convertirse en una realidad, tal y como señala Cristina Mendo, directora de la prueba: "Posiblemente la semana que viene se confirmará", aunque insiste en que, más allá de los anuncios oficiales, hay un hecho clave que respalda esa previsión: la retransmisión de la Vuelta estaba incluida en los presupuestos de la TPA y "esos presupuestos se han aprobado". De confirmarse en los próximos días, supondría un impulso importante para la carrera, que tendrá lugar del 23 al 26 de abril, tanto a nivel deportivo como de proyección exterior.

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán

El Gobierno aportará 330 millones más para la transición verde de la industria

Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: "la violación no ocurrió"

Mieres protege su paisaje rural: el nuevo plan urbano pone en valor la arquitectura tradicional

El récord de visitantes en Salas deja un impacto económico de 1,3 millones de euros en el concejo

Denuncian la muerte de un mastín en La Ramera (Castrillón)

"No está ni al 10% y debiería ir al 35%": las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos

¿Quién vigila a los que vigilan?

