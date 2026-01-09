La Vuelta a Asturias, más cerca de volver a ser televisada en directo

Después de años de gestiones y reivindicaciones, la retransmisión televisiva de la Vuelta a Asturias está cada vez más cerca de convertirse en una realidad, tal y como señala Cristina Mendo, directora de la prueba: "Posiblemente la semana que viene se confirmará", aunque insiste en que, más allá de los anuncios oficiales, hay un hecho clave que respalda esa previsión: la retransmisión de la Vuelta estaba incluida en los presupuestos de la TPA y "esos presupuestos se han aprobado". De confirmarse en los próximos días, supondría un impulso importante para la carrera, que tendrá lugar del 23 al 26 de abril, tanto a nivel deportivo como de proyección exterior.