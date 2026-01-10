El Alimerka Oviedo Baloncesto, sin Calvin Hermanson ni Raúl Lobaco en San Sebastián
El equipo asturiano de Primera FEB, sin su dos mejores tiradores
a. l.
El Alimerka Oviedo afronta mañana (18:00 horas) un difícil partido en la cancha del Inveready Gipuzkoa y lo hace sin sus dos mejores tiradores exteriores, Raúl Lobaco y Calvin Hermanson.
Lobaco, capitán del equipo, se lesionó durante un entrenamiento previo a la victoria (83-64) del equipo carbayón ante el Fibwi Palma y aún sigue convaleciente. Hermanson, por su parte, sufrió un duro golpe durante esa victoria ante el conjunto insular y tuvo que ser trasladado al hospital, donde le realizaron diversas pruebas. El estadounidense no tiene nada grave, pero tardará un tiempo en recuperarse.
Javi Rodríguez, técnico del equipo de Oviedo, dará más minutos a Pablo Longarela y convocará al canterano Jorge Arias para paliar estas ausencias.
