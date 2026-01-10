El Alimerka Oviedo Baloncesto, sin Calvin Hermanson ni Raúl Lobaco en San Sebastián

El Alimerka Oviedo afronta mañana (18:00 horas) un difícil partido en la cancha del Inveready Gipuzkoa y lo hace sin sus dos mejores tiradores exteriores, Raúl Lobaco y Calvin Hermanson.

Lobaco, capitán del equipo, se lesionó durante un entrenamiento previo a la victoria (83-64) del equipo carbayón ante el Fibwi Palma y aún sigue convaleciente. Hermanson, por su parte, sufrió un duro golpe durante esa victoria ante el conjunto insular y tuvo que ser trasladado al hospital, donde le realizaron diversas pruebas. El estadounidense no tiene nada grave, pero tardará un tiempo en recuperarse.

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Fibwi Palma / Mario Canteli

Javi Rodríguez, técnico del equipo de Oviedo, dará más minutos a Pablo Longarela y convocará al canterano Jorge Arias para paliar estas ausencias.