Batacazo del Avilés: los blanquiazules sufren una dura goleada ante la revelación de Primera Federación

Batacazo del Avilés. Los blanquiazules, faltos de colmillo arriba, no han podido frenar a la gran revelación de Primera Federación, un Pontevedra que, tirando de mucha contundencia en área rival, pasó por encima del cuadro avilesino. Cierto es que el primer tanto del cuadro gallego tuvo más que ver con la mala suerte avilesina, pero los granates se aprovecharon de una defensa blanda para acabar de sentenciar el encuentro. Lo mejor del equipo de Dani Vidal fue un Quicala que, paradójicamente, es uno de los candidatos a salir durante el mercado invernal. Los asturianos cierran la primera vuelta como novenos, con ocho puestos de diferencia sobre el descenso a falta de los partidos de la jornada dominical.

Quicala fue la gran novedad en el once de Dani Vidal. El extremo llevaba cuatro encuentros consecutivos sin colarse en la alineación inicial y, aunque parece que está en la rampa de salida, se le pedía que diese un golpe en la mesa. Que tirase la puerta de la titularidad abajo. Vaya si lo hizo. Su velocidad y desparpajo fueron clave en el plan de partido del técnico catalán.

Real Avilés 0 - 3 Pontevedra

0-1, min. 27: Miguel Cuesta. 0-2, min 51: Eimil. 0-3, min. 57: Campa. Alineación Álvaro Fernández (1);

Campabadal (1), Babin (1), Borja Granero (1), Osky (1);

Gete (1), Kevin Bautista (1):

Quicala (2), Santamaría (1), Cayarga (1);

Raúl Rubio (1) CAMBIOS Isi Ros (1) por Cayarga, min. 54. Yasser (1) por Gete, min. 54. Eze (1) por Borja Granero, min. 54. Guzmán Ortega, min. 60, por Campabadal. Raúl Hernández (1) por Quicala, min. 77. Alineación Marqueta (2);

Vidorreta (1), Miki Bosch (1), Montoro (1), Ribeiro (1), Miguel Cuesta (2);

Víctor Eimil (2), Yelko Pino (2), Tiago (2), Resende (1);

Compa (1)

CAMBIOS Garay (1) por Resende. min. 59. Álvaro (1) por Miki Bosch, min. 75. Luisao (s. c.) por Eimil, min. 85. Expo (s. c.) por Tiago, min. 85). Daniel Miranda (Comité extremeño). Amonestó al local Raúl Hernández y a los visitantes Ribeiro, Miguel Cuesta, Eimil. Expulsó por doble tarjeta amarilla a Miguel Cuesta, min. 85. Román Suárez Puerta. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Iván Palacios, exentrenador del Avilés.

El Avilés cedió la pelota a un Pontevedra que se adaptó bien al césped del Suárez Puerta. Su defensa de tres centrales, con Montoro pivotando entre la línea de centrales y el puesto de centrocampista, le daba mucha tranquilidad a la hora de salir con el balón jugado, además de que, así, podía aprovechar el colmillo de Miguel Cuesta como carrilero izquierdo. El gozoniego fue el primero de los visitantes en probar a Álvaro Fernández, aunque antes Bautista, con un disparo muy tímido, perdonó a los gallegos. Tampoco estuvo atinado Raúl Rubio para aprovechar un resbalón de Montoro en una transición defensiva.

El primer susto para el Avilés llegó en el minuto 19. Osky falló en un marcaje a Eimil, y el extremo se escapó para conectar con Tiago en el área pequeña. No falló el jugador granate, aunque el árbitro invalidó la acción por fuera de juego. Aprovechando ese parón Dani Vidal se llamó a Quicala y, tras una charla con él, desató la mejor versión del africano.

Ni cinco minutos hubo que esperar para ver el primer acelerón del ex del Athletic por banda derecha. Si algo se le pedía al extremo era mejorar en su toma de decisiones y, ante el Pontevedra, todo le salió bien. Cuando podía apurar una jugada individual encontró bien a Gete al espacio. El cántabro se tiró al suelo para llegar al pase y mandó la pelota al punto de penalti. Allí apareció Santamaría para poner el lazo a una gran jugada ofensiva, pero el chut pegó en el poste. Se quedó el Avilés con la miel en los labios.

La suerte no le sonrío a los asturianos. A los pocos minutos de su mejor ocasión de la primera mitad llegó un centro sin aparente peligro del Pontevedra. Babin, con todo el tiempo del mundo, sacó un gran cabezazo para despejar la pelota, pero su remate, muy potente, pegó en Miguel Cuesta. Nada pudo hacer Álvaro Fernández para llegar a una pelota que nadie esperaba que rebotase en contra de la portería blanquiazul. El gozoniego, ex del Marino, celebró con ganas el que es su segundo tanto en la categoría.

Perdonó otra clara el Pontevedra antes de una lluvia de ocasiones por parte del Avilés. Quicala volvió a marcharse de su par y metió un pase raso a la corona del área. Campabadal, con mucha inteligencia, dejó pasar el balón para que entrase en carrera Cayarga, aunque su disparo se marchó por encima del travesaño. Tuvo otra buena Osky, pero el marcador no se movió.

Salió con mucha garra el Pontevedra, como si fuese el equipo que tuviese que remontar, y pronto se dejó ver por el área de Álvaro Fernández. El madrileño sacó dos buenas manos en dos acciones claras del cuadro gallego, pero nada pudo hacer ante el rechace de la segunda de ellas. Eimil, más listo que nadie, aprovechó para meter la cabeza y, con el guardameta vencido, poner el 0-2 en el luminoso.

Quiso cambiar las tornas del partido Dani Vidal con un triple cambio, metiendo incluso a un Isi Ros que hasta la fecha estaba desaparecido, pero, antes de que el Avilés tuviese tiempo para reacciones, llegó la estocada final. Un error defensivo permitió que los gallegos conectasen en campo rival y, tras un centro con veneno, Compa remató solo ante el portero madrileño, desatando la locura de los aficionados granates desplazados a Asturias.

Poco hizo el Avilés durante la segunda mitad para tratar de, al menos, igualar la contienda. En el 85 se desató la locura arbitral en el Suárez Puerta, pero ni de eso se puede aprovechar el conjunto blanquiazul. El árbitro pitó un penalti sobre Yasser tras revisar la jugada en el FVS, expulsando además a Miguel Cuesta, pero Santamaría falló desde los once metros. Nada más retomar el juego, el colegiado acudió al monitor por una posible roja a Vidorreta, aunque finalmente el exjugador avilesino quedó impune por la acción revisada.

La poca contundencia y la mala suerte acabaron condenando al Avilés, que suma así su segunda derrota consecutiva en lo que va de 2026. Los blanquiazules, eso sí, siguen lejos de los puestos de descenso, aunque el sueño de colarse en play-off para alejarse cada vez más. Ahora, a esperar que la visita a Lezama cambie la mala dinámica avilesina.