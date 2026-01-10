El Círculo Gijón, con Guillem Arcos de vuelta, a terminar con su mala racha

El Círculo Gijón comienza la segunda vuelta de la competición midiéndose hoy (20:00 horas) en el Palacio de los Deportes a uno de los gallitos de la Segunda FEB, el Insolac Caja 87 de Sevilla, y lo hace con el convencimiento de que tiene la oportunidad de acabar con la racha de seis derrotas consecutivas que le mantiene en puestos de descenso.

Nacho Galán, técnico del conjunto gijonés, podrá darle algunos minutos al base Guillem Arcos, una de las piezas más importantes de la plantilla, tras superar una lesión que le ha tenido varias semanas en el dique seco. Una de las principales armas del conjunto gijonés para doblegar a un Caja 87 que ocupa la cuarta posición de la clasificación en el grupo Oeste de Segunda FEB es Tavin Pierre, que promedia 19 puntos por partido.