El Círculo Gijón, con Guillem Arcos de vuelta, a terminar con su mala racha

Tavin Pierre. | BIELE ISB

Tavin Pierre. | BIELE ISB

a. L.

Gijón

El Círculo Gijón comienza la segunda vuelta de la competición midiéndose hoy (20:00 horas) en el Palacio de los Deportes a uno de los gallitos de la Segunda FEB, el Insolac Caja 87 de Sevilla, y lo hace con el convencimiento de que tiene la oportunidad de acabar con la racha de seis derrotas consecutivas que le mantiene en puestos de descenso.

Nacho Galán, técnico del conjunto gijonés, podrá darle algunos minutos al base Guillem Arcos, una de las piezas más importantes de la plantilla, tras superar una lesión que le ha tenido varias semanas en el dique seco. Una de las principales armas del conjunto gijonés para doblegar a un Caja 87 que ocupa la cuarta posición de la clasificación en el grupo Oeste de Segunda FEB es Tavin Pierre, que promedia 19 puntos por partido.

El contrato de ropa usada en Gijón tensa otra vez a los socios de gobierno

Asturias impulsa un pacto por el medio rural con más de 120 iniciativas

El barrio gijonés del Carmen espera "rapidez" en las nuevas reformas en el pavimento

La élite del alpinismo se cita en Avilés en la quinta edición de las Jornadas de Montaña

Los llagares llevan a cabo los primeros trasiegos para la sidra de este año: las claves de un trabajo transcendental

La hipocresía de los aranceles

Chabuca Granda, asturiana

El derrumbe del Derecho Internacional Humanitario

