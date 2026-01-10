El Círculo Gijón, con Guillem Arcos de vuelta, a terminar con su mala racha
a. L.
El Círculo Gijón comienza la segunda vuelta de la competición midiéndose hoy (20:00 horas) en el Palacio de los Deportes a uno de los gallitos de la Segunda FEB, el Insolac Caja 87 de Sevilla, y lo hace con el convencimiento de que tiene la oportunidad de acabar con la racha de seis derrotas consecutivas que le mantiene en puestos de descenso.
Nacho Galán, técnico del conjunto gijonés, podrá darle algunos minutos al base Guillem Arcos, una de las piezas más importantes de la plantilla, tras superar una lesión que le ha tenido varias semanas en el dique seco. Una de las principales armas del conjunto gijonés para doblegar a un Caja 87 que ocupa la cuarta posición de la clasificación en el grupo Oeste de Segunda FEB es Tavin Pierre, que promedia 19 puntos por partido.
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados